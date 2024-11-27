「黃巾之亂」不只罰采盟　陳世凱：桃機內部檢討懲處

▲采盟免稅店「黃衣大軍」擠中華隊C位拍照，董事長古素琴（紅圈）帶頭。（圖／ETtoday）

記者李姿慧／台北報導

奪下世界棒球冠軍的中華隊25日晚間返國，在機場管制區內與副總統蕭美琴合照時，遇上采盟董事長古素琴帶隊亂入的「黃巾之亂」。交通部長陳世凱今(27日)在立法院表示，采盟沒有按照規畫地點，未經同意跑出來拍照和拉布條，他要求桃機對采盟裁罰外，桃機內部也要檢討，該誰負責和懲處後續會有結論。

立委何欣純表示，她在台灣隊要出發去日本前，11月20日在立法院質詢就提醒桃機規劃接機動線和配套，桃機還說已經準備好了，非常有經驗，絕對萬無一失，部長也說會妥善處理，結果上演黃巾之亂，沿路動線也亂七八糟，人潮超過預期，她之前就提醒會萬人空巷，結果上演「黃巾之亂」，請部長先深自檢討桃機表現，比不及格還不及格。

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何欣純指出，「采盟在桃機管制區內跑來跑去、蹭來蹭去，還可以站到副總統旁的C位，幾乎人人一支手機直播，台灣隊長還要到處找老婆、小孩到哪裡去，怎麼會處理成這樣，桃機如果有規劃，會出那麼大的紕漏嗎？」

何欣純質疑，台灣隊回國不是只有黃巾之亂，從台灣隊一下機進入管制區到管制區外，沿途動線和出關都有問題，沒有看到妥善的管理和配套措施，「對比日本隊回日本暢通，台灣隊回國本來應該是光榮回國，動線卻像是在逃難」，該檢討要檢討，該究責要究責。

▲交通部長陳世凱（左）以及桃機公司總經理莊孝倫答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

交通部長陳世凱答詢時表示，不及格代表大家對這件事不滿意，他當時已要求桃機公司跟體育署、中華職業棒球聯盟協調規劃動線，11月22日桃機收到體育署來函，配合規劃哪些拍照區等，桃機確實要檢討。

陳世凱強調，采盟沒有按照規畫和地點，自己未經同意跑出來拍照和拉布條，他也要求桃機對采盟懲罰、懲處甚至裁罰，桃機內部當然要檢討，到底誰該負責，該做甚麼樣的懲處，後續會有結論，3天內提出檢討報告。