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林家正「8年前影片被挖出」真實模樣！球迷再度圈粉：真的很有料

▲▼林家正（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

▲林家正2016年專訪被挖出。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

網搜小組／劉維榛報導

昨（26日）舉行「棒球英雄台灣尚勇」遊行，隊長陳傑憲、捕手林家正帥氣揮舞著國旗，讓一票球迷暴動！冠軍賽中，由林家正先奪下致勝1分，更是穩定軍心的「心靈捕手」，YouTube頻道「不要鬧工作室」一段受訪影片也被挖出，一臉青春卻不青澀的19歲林家正闖美模樣曝光！

中華隊冠軍賽中「毫無僥倖」完封日本，讓世界看見台灣的軟實力，林家正更是全隊的「心靈捕手」，打擊表現也十分亮眼，尤其率先開轟1分，陳晨威隨後也敲出右外野安打，林立保送，接著陳傑憲更轟出3分砲，讓中華隊一舉將比數拉到4比0。

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可惜的是，林家正在第8局遭速球擊傷，不斷頻頻甩手想降低疼痛感，為了想替中華隊拼一下，但在曾豪駒頻頻勸說下，林家正才同意退場休息，在休息室難過流淚的神情，引發眾多家正婦超心疼。所幸林家正回台就醫檢查，關節損傷已無大礙。

▲12強中華隊奪金返台，林家正出席英雄大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

▲林家正出席英雄大遊行，所幸傷勢無大礙。（圖／記者林敬旻攝）

有網友還挖出YT頻道「不要鬧工作室」8年前影片，主題是「鐵捕林家正的美職之路: 台灣第一個靠選秀進MLB響尾蛇球隊My MLB Dream ft. Lyle Lin」，當時林家正才19歲，模樣青春但不青澀，從小就希望成為出色的運動員，他穀保家商畢業後就赴美國勇闖夢想，首面臨難題就是語言不行，又是隊上唯一一個亞洲人，因此非常努力拚學英文、強迫與隊友對話，「因為你是捕手，你最重要的就是溝通嘛」。

林家正透露，他到美國先讀教會體系高中、再進亞利桑納州立大學（Arizona State University），第一年生活非常艱困，球員須兼顧自己的課業才能比賽，每天過著緊湊的生活，早上8點上課，下午2點半下課，把握時間練球到4點半左右，偶爾晚上7點有球賽，必須緊抓時間回家先寫功課。再回到場上比賽，結束可能晚上10點多，林家正還得準備隔天考試、洗衣服，時間根本不夠用，上床睡覺已經凌晨12、1點了。

正因為美國棒球環境非常競爭，「一定有人跑比你快、比你還壯」，林家正直言，有更多球技更強的人不僅在學校訓練，還會聘請個人教練。對此，林家正認為「永遠要相信自己」，把握每次練習的機會，把自己變得突出才有價值，進而讓球團、教練更加信任，才能增加更多下場機會。

底下網友再度被圈粉狂呼，「原來家正的武將外型19歲就定型了好帥」、「感謝演算法，又讓我在2024再看一次這個影片」、「家正怎麼八年前就這麼有魅力，2強有你真好！穩重又成熟」、「林家正真的很有料，感謝你的堅持，帶領台灣球隊拿下世界第一 」、「最欣賞的中華隊成員就是林家正戰術鐵捕（低調而不失光芒）」、「不要鬧真是好眼光，八年前就找到無雙模式的林家正」、「氣質內在觀念都好棒，外表酷笑起來好暖，說起話來超迷人，期待他未來的樣子」、「很抱歉到今天才知道中華隊有這麼棒的捕手！繼續加油」。

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