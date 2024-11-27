狂賀中華隊奪冠「全台藏壽司8折」只有這2天！網嗨炸：已訂位

▲藏壽司。（圖／藏壽司提供）



記者施怡妏／綜合報導

世界12強棒球賽台灣奪冠，引發全台棒球熱潮！日本連鎖迴轉壽司「藏壽司」推出優惠，11/30（六）以及12/1（日）限定2天，消費不限金額，全台店鋪8折，一起為中華隊喝采。消息曝光立刻引起網友討論，「兩天都訂位了」、「太佛心的優惠」。

藏壽司在粉專發文，狂賀中華隊勇奪世界冠軍，將於11月30日（星期六）至12月1日（星期日）期間限定2天，消費不限金額，只需在結帳時出示按讚藏壽司官方Facebook，或追蹤Instagram的手機畫面，即可享8折優惠。

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消息曝光，立刻掀起網友討論，「訂位系統當機了」、「這周決定吃你們了」、「大推」、「不限金額超佛欸」、「先來預約」、「假日一定排爆」、「已訂感謝」、「要吃藏壽司趁現在，喜歡吃的趕快手刀預約」、「這優惠大方」、「慶祝中華隊奪冠，所有台灣人平均胖8公斤」。

此外，台灣壽司郎也推出好康優惠，11/25-11-27三得利頂級啤酒、角HIGH以及塔塔醬酥炸大牡蠣半價優惠，「3項優惠，各店鋪庫存依各店公告為主，僅限內用，恕不提供外帶外送，數量有限售完為止」。

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