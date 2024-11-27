快訊／桃機開鍘！采盟「黃巾之亂」重罰100萬　

記者李姿慧／台北報導

奪下世界棒球冠軍的中華隊25日晚間返國，在機場管制區內與副總統蕭美琴合照時，遇上采盟董事長古素琴帶隊亂入的「黃巾之亂」。交通部長陳世凱今(27日)在立法院說重話表態要開罰，桃機公司總經理范孝倫表示，將對采盟開罰100萬元，是否提早結束合約也會定期檢討。

▲交通部長陳世凱(右)、桃機總經理范孝倫(左)。（圖／記者李姿慧攝）

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陳世凱表示，采盟未經同意就在管制區內拉布條做廣告，非常不妥，國家運動員不是讓特定公司拿來當宣傳工具和道具，要求桃機立即檢討外，對采盟做出裁罰必然會做，此事不但影響桃機形象，也影響機場運行，未來這些免稅公司不照桃機安排就用自己做法，會引起混亂。

桃機公司總經理范孝倫則表示，這次采盟不當行為，依照契約檢討，屬於影響機場營運情節重大，按照契約相關規定，可以處20萬到100萬罰款，初步檢討會以最高金額處罰，行政程序會來辦理。

范孝倫指出，采盟合約因109年到111年底疫情影響，因疫情期間廠商受到衝擊很大，依據促參法和契約規定延長合約，包括疫情3年4個月，加上延長核算6年，可延長營運至2040年4月30日，契約裡面有對應雙方可檢討機制，後續執行會定期檢討和廠商討論。