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中華隊接機大亂！反觀「日本WBC奪冠」接機現場　一票讚：素質強

▲▼中華隊返台戴墨鏡一身帥氣，陳傑憲。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳傑憲。（圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

中華隊在世界棒球12強奪金，號稱享受「最高規格」接機，不料歸國時動線混亂，有媒體跟選手推擠、口角，還有免稅店幹部亂入，點燃網友怒火，不僅灌爆免稅店采盟粉專，還將Google地點改名為「黃巾之亂」，有網友貼出2023年世界棒球經典賽（WBC），日本奪冠回國後的接機，大讚「日本素質好強」。

有網友在PTT發文，「看看2023日本WBC奪冠回國接機畫面」，貼出2023年日本奪得WBC冠軍後，光榮回歸日本機場的影片，工作人員排成一排熱烈鼓掌，媒體也很守秩序的站在另一側拍照，空出一條寬敞的道路，沒有阻擋球員的路，也沒有上前推擠。

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機場大廳紅龍柱拉得很好，粉絲、記者守秩序站著紅龍柱內等候，球員走到大廳後，簡單的獻花儀式結束後，可以輕輕鬆鬆往前走，大家都很守規矩。日本人超有素質的舉動讓原PO感嘆，「這樣是不是才叫先進國家呢？」

貼文曝光，網友狂搖頭直呼丟臉，「沒有比較沒有傷害」、「真的是丟臉」、「日本禮數點到滿的」、「每次都要人家罵，真的是很白目」、「丟臉死，怎麼毫無動線規劃」、「球員剛贏日本，結果回國後國家素質全部輸回去」、「他們連新幹線球迷都會自主讓道了，有時候還不用架警示線」、「日本這才叫尊重球員」。

還有網友指出，「都是太少拿冠軍的錯」、「台灣特色呀」、「台灣有自己的玩法」、「問就是人家比較有冠軍經驗」、「還沒準備好成為世界一流」、「日本習慣第一了，畢竟很多次，台灣第一次比較慌亂」、「畢竟沒拿過冠軍沒有經驗啊」。

▼中華隊接機災難。（圖／翻攝自ETtoday新聞雲直播）

▲▼中華隊接機災難！陳傑憲護妻兒動怒　免稅店「黃衣大軍」擠C位拍照。（圖／翻攝自Threads）

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