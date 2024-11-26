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傳賴清德想500元印中華隊　洪孟楷拋想法：即刻發行「英雄紀念鈔」

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

中華隊在12強棒球賽事中奪冠振奮人心，外傳總統賴清德希望500元鈔票上可以加上英雄奪冠影像。對此，國民黨立委洪孟楷表示，500元鈔票可以改版，但有件事情可以馬上啟動，就是「發行英雄紀念鈔！即刻就該進行。這是最標準的「國家特殊紀念意義事蹟」。

洪孟楷提到，中華英雄12強奪金，有討論500元鈔票可以改版，央行回應會尊重各方意見、審視評估。當然可能想的是，就單一面額鈔票改變，牽一髮而動全身；不過還是請央行能夠大力審慎評估。

洪孟楷說，然而有件事情倒是馬上可以啟動，就我國「金銀幣及紀念性券幣發行辦法」內規範，能發行可流通的500元英雄紀念鈔，一樣可當一般貨幣使用，也能具有獨特意義，更彰顯這次奪冠的難得與偉大。

首先，洪孟楷根據「金銀幣及紀念性券幣發行辦法」第五條規定說明，發行主題，以國家重大慶典、重要節日、舉辦著名國際性活動或國家其他具有特殊紀念意義之事蹟為限。中華隊在國際一級棒球賽事奪冠，振奮全台，「這不是國家特殊紀念意義事蹟，什麼才是？」發行紀念鈔特別具有意義。

再者，洪孟楷說，一樣第五條規定，只要央行擬定報行政院核定即可，簡化許多流程，能夠更迅速地推動辦理。依央行的網站上顯示，過去僅發行過建國五十年及百年紀念鈔，以當時50元及100元面額為主體，且一樣是能夠流通使用。用特殊事蹟做紀念鈔是創舉，更能突顯這次中華隊得來不易的首次奪冠。

身為棒球迷的洪孟楷表示，他完全期待2026WBC、2028洛杉磯奧運棒球再次入選，中華隊都能夠繼續創下佳績；另外中華郵政也能動起來，雖然現在郵票寄信使用人較少，之前奧運首次奪金也有紀念郵票，今年12強奪冠紀念郵票當然應該儘速推出，讓國人同感驕傲，一切的舞台，都留給令國人感動的中華隊，就對了！這是最有代表性的「國家特殊紀念意義之事蹟」。

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍，中著西裝者為辜仲諒。（圖／記者李毓康攝）

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