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快訊／蹭中華隊C位大合照！　采盟免稅店道歉了：將全面檢討

記者沈繼昌／桃園報導

中華隊在世界棒球12強賽奪冠，25日晚間凱旋歸國，不少球迷紛紛到場接機，不料，大合照時竟有采盟免稅店幹部亂入，甚至站C位，讓球員、教練一秒變配角，引爆網友怒氣。采盟緊急關閉臉書粉絲專頁，稍早采盟也發出聲明道歉了。

采盟免稅店「黃衣大軍」擠中華隊C位拍照，董事長古素琴（紅圈）帶頭。（圖／ETtoday）

▲采盟免稅店「黃衣大軍」擠中華隊C位拍照，董事長古素琴（紅圈）帶頭。（圖／ETtoday，下同）

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中華隊以4比0完封日本，中斷日本的27連勝，於25日晚間返抵國門，受到大批球迷、記者簇擁，在合照環節時，身穿螢光黃上衣的采盟董事長古素琴竟帶著幹部亂入，不僅擠到副總統蕭美琴旁邊，還搶下C位合照，讓本該是主角的球員、教練一秒淪為人形看板。

畫面曝光後，引爆網友怒火，有人將Google地圖上的「采盟股份有限公司」加註「黃巾之亂」，不少網友也湧入采盟臉書粉專怒轟，采盟26日上午近9時緊急關閉粉絲團，並於上午10時許發出聲明道歉。

采盟免稅店「黃衣大軍」擠中華隊C位拍照，董事長古素琴（紅圈）帶頭。（圖／ETtoday）

采盟聲明全文如下：

致中華隊全體成員、教練團隊及社會大眾：

我們對昨日於桃園機場迎接中華隊時所發生的疏失，深表歉意！

在此次接機活動中，本公司未能妥善安排，導致球員及教練團受到干擾，也對現場秩序及服務品質造成負面影響。我們深切反省向所有關注此事的社會大眾致上最誠摯的歉意。

我們將主動聯繫中華職棒聯盟表達歉意，並承諾將全面檢討以避免類似情況再次發生。未來，我們將以更專業、謹慎的態度服務社會。

感謝各界的包容與指正，這將是我們成長的契機。我們會以此為戒，持續改進。

采盟股份有限公司 敬上

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