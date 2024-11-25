狠甩被當笑話！中華隊驚奇登頂　12強大賽「創造8個第一次」

▲中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

中華隊以4:0炸裂奪冠，奇蹟終結日本27年連勝，事實上，這次出戰的幾乎是「純中職」球員，他們卻能打敗全職業的日本隊，《ETtoday新聞雲》也整理出中華隊本屆賽事「創造8個第一次」驚人奇蹟。

中華隊自從打贏韓國後，就有網友給了100分，沒想到一路過關斬將又贏了古巴與美國，甚至終結日本27連勝，讓世界看見台灣。隊長陳傑憲賽後感性表示，「我們一路不被看好，被當笑話，但我們真的做到了」，一番話感動了所有台灣人。

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睽違32年，中華首次奪冠，創造第1個奇蹟，同時也是首次在國際3大賽事之中（奧運、12強、經典賽）拿下寶座，這是第2個奇蹟；還有隊員幾乎純中職，本次首次擊敗「全職業日本隊」，是第3大奇蹟。

接下來第4奇蹟，一級國際賽首次完封「紅色閃電」古巴，總教練曾豪駒賽後透露，「古巴是強勁對手，形成低比分的比賽，守備和投手壓制力非常重要。」

第5個奇蹟則是首次擊敗美國隊（複賽8:2），這也是一級賽事21年第一次；第6個奇蹟，第1發滿貫砲，對戰韓國隊第2局下，由陳晨威帥氣敲出；第7個奇蹟，首次單局2轟，同樣對戰韓國，陳晨威、陳傑憲超強開轟；最後第8個奇蹟，中華隊15位野手解鎖全員敲出安打，可說是3屆參賽以來首見。