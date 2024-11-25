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日投手頒獎後「秒脫銀牌」　日網友砲轟：有夠不尊重對手

▲▼日本武士守護神、讀賣巨人隊投手翁田大勢。（圖／達志影像／美聯社）

▲翁田大勢不甘心輸給台灣，頒獎典禮後隨即將銀牌取下，遭日本網友轟「沒有風度」。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

中華隊24日在東京巨蛋以4：0於世界12強棒球賽決賽中完封日本，奪得冠軍，然而賽後頒獎典禮結束後，有「日本武士隊守護神」之稱的投手翁田大勢難掩失落情緒，直接在球場上把掛上脖子的銀牌拿下。對此，他表示，是因為不滿意這個獎牌的顏色，但該舉動也被日本網友砲轟，超級不尊重對手與主辦單位，引發討論。

翁田大勢是此次日本隊的王牌，更被稱為日本武士守護神。今年是他職棒生涯的第三年，25歲的他與所屬的巨人隊在本季奪得睽違4年的中央聯盟冠軍，但是卻無緣挺進日本大賽，如今又在12強賽中飲恨。

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，日本隊落居亞軍，球員神情落寞。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，日本隊落居亞軍，球員神情落寞。（圖／記者李毓康攝）

也許是連續2次面臨失意的結果，讓他遺憾不已，24日世界12強棒球賽決賽後的頒獎典禮上，他在頒獎結束後，隨即將脖子上的銀牌拿下，引發熱議。他接受採訪時表示，「只是單純很不甘心，這不是我想要的獎牌顏色，戴著它只會讓我感受到無法奪冠的悔恨和痛苦。與其說是把銀牌摘下，應該說是我無法戴著它。」

儘管如此，他的舉動仍然引起日本網友的不滿表示，「雖然能夠理解你的不甘心，但是還是希望你可以認知到是因為對方才會輸，希望在比賽結束後可以尊重對手」、「這種行為不但缺乏對獲勝隊伍的敬意，同時也不是個有品格的行為，我相信學會接受自己的失敗，也是體育精神中重要的一環」、「可以理解你的不甘心，但是無法理解你當場把銀牌拿掉，什麼不是你想要的顏色，又不是小孩子」、「作為國家代表，這麼幼稚的行為真的很不適當」等。

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