金牌掛繩壞了！江國豪喊做工差「很多人都斷了」：謝謝老婆幫我縫

▲江國豪。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

中華隊24日在東京巨蛋完封地主日本隊，奪得世界棒球12強賽冠軍，拿下隊史首座世界冠軍，感動全部台灣人，中華隊投手江國豪稍早發文，獎牌的掛繩已經壞掉了，老婆正拿著針線幫縫補，網友笑喊「不到12小時就用壞你是怎樣」，江國豪則回覆「很多人都斷了，只是沒人縫」。

江國豪在Threads發文貼出照片，老婆拿著針線幫他縫補金牌的掛繩，「謝謝老婆幫我縫獎牌」。底下有網友表示，怎麼拿不到12小時就壞了，江國豪回應「做工不行欸，很多人都斷了，只是沒人縫」。

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▲老婆幫忙縫補 。（圖／翻攝自江國豪threads）



貼文曝光，閃瞎一票網友，「這是抱怨獎牌做工不好，還是在炫耀老婆，我看不出來」、「這一屆會贏肯定是因為個個都愛妻」、「大家都偷偷曬老婆」、「跟隊長都是愛妻一族，賽後都是開始滿滿的老婆那種」、「我合理懷疑這是在曬老婆，但我沒有證據」、「我以為我手機壞了，怎麼螢幕都是白色的」。中職會長、中華隊領隊蔡其昌也留言，「老婆的光芒掩蓋了獎牌」。

本次12強賽江國豪出賽3場，戰績1勝0敗，投了6.1局，被擊出7支安打，送出7次三振，4次四壞球，失掉1分自責分，防禦率1.42，成功扛起中繼任務。

江國豪賽後在IG發文，「感謝大家，我們做到了，這一切都不在我們夢裡，但在不看好的情況下，我們秉持著一場一場拿下，讓我們走到今天，謝謝大家謝謝自己，永遠只有相信自己，壯大自我，我們才可以一一突破，真的很開心很感動，我的隊友都是神隊友，我們世界第一啦」。

▼江國豪透露，很多人的獎牌掛繩都斷了。（圖／翻攝自江國豪threads）

