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台東女子市集熱鬧登場　展現女性創業力量與多元魅力

▲《2024 Taitung 好逛》女子市集熱鬧登場。（圖／記者楊鈞典攝）

▲《2024 Taitung 好逛》女子市集熱鬧登場。（圖／記者楊鈞典攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府24日舉辦《2024 Taitung 好逛》台東女子市集，透過展現女性創業的成就與經驗，推動性別平等與女性賦權。此次活動呼應聯合國於2015年制定的2030年可持續發展目標（SDGs），特別是第五項「實現性別平等並賦予婦女權力」的目標。希望透過這場市集活動，提升公眾對女性能力的認識，並鼓勵更多女性發揮潛能。

台東縣長饒慶鈴表示，性別平等與女性賦權是現代社會進步關鍵的基石，對創造更公平、和諧的社會具有深遠意義。她指出當女性能夠在各個領域發揮潛力、參與決策與創新時，將有助於提升家庭福祉、促進經濟繁榮與社會進步。

然而，目前女性在職場、家庭與公共生活中的不平等現象仍未完全消弭，女性創業者的發展空間亦面臨諸多困難。《2024 Taitung 好逛》女子市集的舉辦，正是為女性提供一個展示才能的平台，並激勵更多人關注與支持女性力量，進而推動性別平等的進展。

社會處說明，這次女子市集共有2場免費手作體驗、集結10間女力創業特色攤位，並準備100份「200元攤位購物金」，透過現場互動即可獲得，更吸引許多民眾熱情參與。在女力創業特色攤位，匯聚來自傳統產業、創新產業、餐飲、社會企業、時尚與美容等多元領域，例如「黃家農場」自然農法酪梨製品吸引不少遊客駐足觀看；「野菜皇后」透過趣味解說，分享野菜的健康理念；而「胭脂造咖」則不僅展示精緻料理，並向民眾娓娓道來品牌的創立故事，激發了參與者對女性創業的認同與支持。

現場氣氛熱烈，人潮絡繹不絕，不少民眾攜家帶眷前來參與。來自台東市的李小姐表示：「這些攤位真的很有特色，讓我看到女性創業的無限可能，也讓我很受啟發！」另一位參與的黃先生則分享：「平時很少接觸這類活動，但今天看到這麼多用心的攤位和創業故事，真的很佩服女性創業者的堅持與創意。」此外，在「就藝會」二樓臺東表演藝術創生基地同步展出的「2024女路啟航—女若來臺東特展」，將持續至11月30日，歡迎民眾蒞臨參觀，深入了解台東女性創業的故事與力量。

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