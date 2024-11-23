台東青年魅力講座暨青年城市交流論壇　共創活力新時代

▲台東青年魅力講座暨青年城市交流論壇。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府22至23日在台東大學臺東校區舉辦「2024台東縣青年魅力講座暨青年城市交流論壇」，以「青年搞什麼？！」與「青你聽我說！青年與公共參與的交會」為主題，吸引眾多青年朋友參與。台東縣長饒慶鈴強調致力推動青年揮灑創意、實現夢想，期盼透過多元討論與跨領域分享，打造創新思維的交流平台，激勵青年參與地方發展與未來。

饒慶鈴指出，成立「台東縣青年發展中心」以來，致力推動以青年為核心的政策，透過多元活動增強參與公共事務。未來持續辦理暑期職場體驗、走讀見學、城市交流論壇以及電音派對與錄製Podcast等，鏈結全國資源，協助深耕地方、帶動活力與發展。

這次活動是跨城市、跨領域的對話平台，讓大家交流學習，從經歷中獲得啟發。感謝來自台東、基隆、屏東的青年領袖，以及在地產官學界代表；也感謝台東在地青年代表，以實際行動為家鄉帶來更多機會。透過分享，進一步了解青年需求與想法，深化政府與青年的信任，推動台東多元發展。

22日活動安排「青年魅力講座」，邀請YouTuber講者「鵝肉麵」和「網路閨蜜」SKimmy，分享成名之路及心路歷程，勉勵青年勇敢探索、擁抱數位時代的創意挑戰。23日「青年城市交流論壇」，邀請來自台東、基隆、屏東等地的青年領袖代表，分享推動青年公共事務的寶貴經驗。並邀請立法委員黃建賓、台東大學教授張育銓、孩子的書屋執行長陳彥翰等參與座談，進一步探討公共議題、地方共好等議題。

饒慶鈴表示，此次論壇講座為臺東青年提供跨城市、跨領域互動機會，吸引全國各地的青年朋友參與。透過此次多元交流，激發創意，推動台東成為活力與創造力的青創基地。