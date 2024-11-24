「2024 PASIWALI 原住民族音樂節」　閃耀台東森林公園

▲「2024 PASIWALI 原住民族音樂節」。（圖／台東縣府提供）

記者楊漢聲／台東報導

原民會連續第7年在台東舉辦的「2024 Taiwan PASIWALI Festival」，11月23日起一連兩天在台東森林公園舉辦，首日金曲歌后ABAO與那屋瓦少女隊、BDC布拉瑞揚舞團搭配原式唱腔歌手Ponay卜耐、紐西蘭毛利族TePaTu團隊 及樂團演出，吸引超過二萬民眾前往欣賞，嗨翻台東森林公園，台東縣長饒慶鈴特別感謝原民會第7年將這麼優質具南島味的演唱會辦在台東，也希望以音樂跟世界做朋友。

23日於下午4點30分由2024 PASIWALI大賞得主「得拉樂團」打頭陣，廣財與老樂手、知名歌手AZ李孝祖、紐西蘭毛利族TePaTu團隊、智利的MAWIZA、金曲歌后ABAO與那屋瓦少女隊、BDC布拉瑞揚舞團搭配原式唱腔歌手Ponay卜耐演出，嗨翻現場上萬觀眾。包括原民會主委曾智勇、立委莊瑞雄、臺東縣政府原民處長方銘總等人陪伴大家，吹著晚風享受台上歌手演唱，期間不少觀眾在演出者帶動鼓舞下，在舞台前或兩旁跳起原民舞蹈，紐西蘭毛利族TePaTu團隊並當場教觀眾學習哈卡傳統戰舞，台上台下互動熱烈。

曾智勇表示，PASIWALI是台灣原住民族阿美族語「往東方」的意思，東方是太陽升起的地方，也是台灣孕育許多原住民族族群的地方，活動第七年在台東舉辦，感謝台東縣政府提供這麼優質的場地，今年以「百」為主題，共有「3個百」，相較過往的45個攤位，今年首次將周邊市集攤商增至100攤，演出團體邀請百人勇士舞及百人百合舞，並擴大邀請世界各國原住民族包含有紐西蘭、夏威夷、智利、模里西斯、印尼、日本愛努族、馬紹爾等國家，一同共襄盛舉，未來原民會會邀請更多南島語系國家及地區來臺東參加活動。

饒慶鈴指出，「用原住民的樂舞與世界打招呼」、「台東原住民音樂要與世界連結」，台東原住民人口近8萬人，是全國比例最高，佔全縣人口三分之一，縣內共有7個原民族群，也是族群最多的縣市，因此，縣府積極提升與創造原住民的音樂能與世界連結接軌，感謝原民會連續七年將這麼優質具南島味的演唱會在台東，也希望Taiwan PASIWALI Festival在臺東是常態性每年舉辦的活動。

24日下午4點30分起繼續在森林公園則有2024 PASIWALI大賞創作獎得主「週二計畫」、阿卡貝拉歐開合唱團O-KAI SINGERS、金曲獎得主舞思愛、知名歌手AZ李孝祖、舞烔恩、YELLOW黃宣等人氣歌手等接力表演。