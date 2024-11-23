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食農教育戶外教學圓滿結束　自製紅龍果醬好味道凍未條

▲自製紅龍果醬好味道凍未條。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲自製紅龍果醬好味道凍未條。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東關山鎮農會今年推出的「食農教育」戶外教學方案在劃下完美句點，搭乘遊覽車來自台東市區的國小師生實際體驗食物如何從泥巴到嘴巴、尊重土地和生產者。中午則是大啖美味的「大碗公飯」，教學方案規劃小朋友跟著講師製作紅龍果+洛神花融合果醬、製米體驗等，小朋友表示比在學校上課有趣多了。

關山鎮農會「米國學校」在今年開放500位食農教育戶外教學專案，但原本預定進行到月底結束卻因為報名踴躍提前結束。受到之前颱風的影響把農會原先種植的洛神花幾乎是摧毀殆盡，農會只好應變另外「調課」改用紅龍果加少許洛神花製成果醬，而酸酸甜甜的滋味讓小朋友忍不住邊做邊吃起來，讓一旁的老師們頓時感到傻眼。

關山果農陳愛卿種植紅龍果多年，擔任講師帶領小朋友製作紅龍果洛神花果醬；陳愛卿介紹果醬完成後可以塗抹在烤麵包或料理時使用。介紹紅龍果本身的熱量低、富含水份及擁有豐富的膳食纖維有助於排便，但是體質虛寒或是有糖尿病、腎臟病的患者都應該避免過多的食用。

食農教育戶外教學的另一重點就是品嚐「大碗公飯」，10月份獲農業部農村發展及水土保持署選出代表在地風土飲食指標的田媽媽「記憶中的那一味」傳承新食代12強。關山鎮農會「米國學校」的『大碗公飯』亦非浪得虛名，小朋友幾乎每個都吃到空見碗底，讓平時用餐得費力叮囑的師長們相當詫異也見證到大碗公飯的誘人美味。

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