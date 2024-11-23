台東國際身障日　表揚10位模範身心障礙者

▲表揚10位模範身心障礙者。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為響應聯合國12月3日「國際身心障礙者日」，台東縣政府23日舉辦表揚活動，提前舉辦模範身心障礙者表揚典禮，由台東縣長饒慶鈴頒獎表揚10位模範身心障礙者，以及績優身心障礙服務單位，並邀請獲獎者與家屬共同參與。

饒慶鈴提到，台東縣的身心障礙人口比例位居全國第二，這顯示我們更應該重視身心障礙者的需求，並提供更完善的服務。為實踐身心障礙者權利公約（CRPD）的核心精神，縣府積極推動各項友善政策，建構社區式服務資源，希望打造對身心障礙者友善的樂活城市，目前全縣已設置36處多元服務據點，包括日間照顧站、家庭托顧站、社區居住單位、社區日間作業設施及精神障礙協作模式，提供多樣化支持服務，協助民眾提升生活自理能力、人際關係與社會參與機會，進一步促進生活品質的提升與自信的建立。

縣府並持續優化各項福利措施，如「台東卡」每人每月補助1500點乘車福利，以及擴大老花眼鏡配鏡服務範圍，照顧55歲以上的身心障礙者。為推動大眾參與及理解，縣府也將於11月30日在南京路市民廣場舉辦公益園遊會，展示身心障礙團體的手工藝品、餅乾以及多元體驗活動等，歡迎民眾共襄盛舉，用行動傳遞愛與支持，創造更友善的生活環境。

饒慶鈴強調，這些身心障礙朋友的故事是社會最珍貴的資產，他們用行動展現了生命的韌性與可能性，縣府將持續推動相關政策，攜手社會各界，讓台東成為真正包容、友善的城市典範。

０10位獲表揚的傑出身心障礙者包括呂慧軒、羅郁琳、張慕言、范植皙、吳家慧、張淑雲、章博盛、趙姵俙、廖淑珍及林崑成。章博盛克服車禍造成的脊髓傷害，積極參加田徑與槌球運動，並於各項賽事中屢獲佳績，他以自身經歷鼓舞更多人重新擁抱生命。廖淑珍老師則在泰安文健站擔任志工，為長輩設計課程、協助創作，傳遞對生命的熱情與愛。她的座右銘「每一個生命都會碰觸到另一個生命，而你所付出的愛，永遠不會白費」成為現場最溫暖的注解。