原客嘉年華11／29起登場！首日收冬戲酬賓　3重好康大方送

▲花蓮市年度盛會「原客嘉年華」29日起一連三天在璽賓行旅旁登場。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮市年度盛會「原客嘉年華」29日起一連三天在民權四街璽賓行旅旁登場，將匯集族群文化特色市集、樂舞表演、美食闖關活動，並推出振興券放大優惠，消費滿額再抽萬元大獎，憑旅宿發票還可直接兌換市集抵用券，活動首日更將上演全縣唯一一場客家全台巡迴大戲收冬戲，市長魏嘉彥邀請民眾踴躍參與，體驗多元族群文化魅力。

邁入秋收冬藏的季節，為了酬謝上天賜予的豐收與一年來的照顧，相對於原住民阿美族舉行的豐年祭，客家人則將每年農曆十月過後的收冬祈福視為年度大事，不僅要搭台演出酬神戲，分享收成美食更不可少。花蓮市「原客嘉年華」攜手客家委員會，將由德泰戲劇團出演《乞丐爺與狀元子》，帶領民眾重溫戲棚下的感動。

原客嘉年華邁入第四個年頭，今年除首度結合收冬戲外，現場也規劃族群特色美食市集、音樂舞蹈展演饗宴，還有客語及族語闖關活動，闖關成功就送限量原客美食或市集抵用券，更針對不同客群推出多重好康。

第一重「放大你的振興券」，憑200元花蓮振興券即可兌換250元市集抵用券，500元振興券可兌換650元市集抵用券，3000元振興券則可兌換4,000元市集抵用券，折扣享不完。

第二重「旅客獨享優惠」，為鼓勵外地遊客到訪，花蓮市公所特別結合旅宿業者，旅客只要憑11月28日至12月1日期間住宿發票，即可兌換100元市集抵用券。

第三重「滿額消費抽獎」，活動期間於現場市集消費每滿500元即可兌換摸彩券一張，頭獎包含瑞穗天合國際觀光酒店住宿券，獎品總價值高達四十萬元以上，消費滿1,000元再加碼「????講客」消費抵用券200元，可前往花蓮市超過50家、60攤客語友善店家現抵現用，數量有限，送完為止。

魏嘉彥表示，藉由原客嘉年華期待展現客家及原住民族的交流及友好，呈現兩個族群秋收冬藏的熱鬧氛圍，歡迎大家在11月29日至12月1日期間每天下午三點到八點，來到民權四街Kadda Hotel 璽賓行旅旁，體驗花蓮市多元族群的文化魅力。