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2024台灣設計展開展首日　吸引超過30萬人次

▲2024台灣設計展26日盛大開幕，包含西市場與台南市美術館2館兩大主展區、湧入大批觀展人潮，並與台南在地多場驚豔活動等共同舉行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024台灣設計展26日盛大開幕，包含西市場與台南市美術館2館兩大主展區、湧入大批觀展人潮，並與台南在地多場驚豔活動等共同舉行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台灣設計展26日盛大開幕，包含西市場與台南市美術館2館兩大主展區、湧入大批觀展人潮，尤其設計展起跑首週，吸引超過30萬人在各大展區、活動參觀，台南的秋天皆沈浸在文化浪潮中。

▲2024台灣設計展26日盛大開幕，包含西市場與台南市美術館2館兩大主展區、湧入大批觀展人潮，並與台南在地多場驚豔活動等共同舉行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2024台灣設計展以「是台南，當是未來」為主題，本次是第五度於台南舉辦。本次主展場之一的西市場，聚焦在台南的吃與穿主題，策展團隊實際走訪台南物產產區與多間充滿能量的台南在地紡織企業，將其田野調查成果，透過《踅台南‧造市場》及《踅 se̍h西市》、《西門布市》等展覽與觀展眾分享。同時，在整個街區中，配合以「開市西市場」為主題的環境馬戲、劇場導覽、環境舞蹈、大排舞等活動，此次歷經修復後首次重新面世的西市場，宛若重返過去「大菜市」的繁盛興隆。

▲2024台灣設計展26日盛大開幕，包含西市場與台南市美術館2館兩大主展區、湧入大批觀展人潮，並與台南在地多場驚豔活動等共同舉行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台灣設計展開幕第一週也與赤嵌朋派商圈合作，於台南市美術館二館辦理「赤嵌萬神節」。不僅館內展覽呈現出台南「南波萬」的產業實力；館外2024赤嵌萬神節也延續以往豐富的音樂、戲劇、藝陣表演等藝術文化元素，東方的媽祖與西方的聖母瑪利亞更首次受邀同台，市長黃偉哲也一同迎接東西方聖母並獻花。活動現場匯聚了兩百家品牌攤商參與市集，讓民眾享受多樣化的體驗。

▲2024台灣設計展26日盛大開幕，包含西市場與台南市美術館2館兩大主展區、湧入大批觀展人潮，並與台南在地多場驚豔活動等共同舉行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，26日設計展周邊活動共吸引逾30萬人次來台南共同參與！設計展首周活動精采可期、展覽內容也十分豐富，請大家繼續期待接下來兩週的各式活動。

▲2024台灣設計展26日盛大開幕，包含西市場與台南市美術館2館兩大主展區、湧入大批觀展人潮，並與台南在地多場驚豔活動等共同舉行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局長謝仕淵亦表示，設計展展期至11月10日，週間人潮稍緩，可以仔細品味展覽內容、週末參加精彩活動，歡迎大家無論週間、週末都一同感受台灣設計展的驚人魅力。

台灣設計展facebook：https://www.facebook.com/Taiwandesignexpo/
台灣設計展IG：instagram.com/designexpo.tw
文創PLUS facebook：https://www.facebook.com/creativetainan

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