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屏東潮州警2生力軍！首日服勤雙雙查獲酒駕案

▲潮州警分局新進警員陳佾成、簡裕辰兩人，在執勤第一天就有績效 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州警分局新進警員陳佾成、簡裕辰兩人，在執勤第一天就有績效 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

潮州警分局新進警員陳佾成、簡裕辰兩人，在執勤第一天分別查獲公共危險罪嫌送辦，不但增加了自信，也更加堅定了打擊犯罪的決心。

▲潮州警分局新進警員陳佾成、簡裕辰兩人，在執勤第一天就有績效 。（圖／記者陳崑福翻攝）

潮州警分分局光華派出所新手警員陳佾宬從警首日服勤，於昨16日深夜01時許巡邏時發現一部重機車發現後座乘客吸食香菸，遂向前攔查勸導，於盤查時發現潘男為彰化地檢發佈不能安全駕駛通緝犯，且全身酒氣，經酒測，觸犯公共危險罪，首班勤務得他就破獲刑案。

▲潮州警分局新進警員陳佾成、簡裕辰兩人，在執勤第一天就有績效 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州警分局新進警員陳佾成、簡裕辰兩人，在執勤第一天就有績效 。（圖／記者陳崑福翻攝）

另一位同樣是光華派出所新報到警員簡裕辰，同樣首日服勤於昨16日17時許巡邏時，查獲騎乘微型電動機車拒絕酒測案，簡員依規定查扣車輛並製單舉發，同勤務學長也覺得他們的表現相當認真。

陳、簡兩員都是警專41期畢業，報到後值勤首日雙雙建功，吳所長發覺他們於勤務中都保持高度警覺性，主動查獲從警以來的第一件酒駕案件，令派出所內同仁刮目相看，對於這次查獲從警以來的第一件酒駕案件，他們表示因此增加了自信，也更加堅定了打擊犯罪的決心。

潮州分局長林明波呼籲民眾，秋冬季節將至，食用含酒類食物時，請民眾遵守「喝酒不開車、開車不喝酒」的原則，牢記「不酒駕，保平安」原則；酒後勿貪一時方便而駕車，可避免憾事發生。警方亦將秉持嚴正執法的精神，絕不枉縱任何酒駕者。

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