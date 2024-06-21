台中發「物調券」挺花蓮　首日30分鐘秒殺

▲▼建國市場花蓮專區發放物調券，首日在30分鐘內發放完畢，民眾反應非常熱烈。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

0403地震嚴重衝擊花蓮觀光與經濟，台中市政府為協助花蓮在地經濟，攜手花蓮縣政府於建國市場設置花蓮專區，自6月20日起至6月22日只要以「100元現金」就可兌換「200元面額」的「花蓮專區物調券」，3天將發放1,200份價值24萬元的花蓮專區物調券。20日首日即在30分鐘內發放完畢當日配額的360份，民眾反應非常熱烈。

花蓮縣政府表示，本次「花蓮專區物調券」使用期間為6月20日至26日，共為期7天，歡迎大家前來選購，以實際行動支持花蓮產業。



花蓮縣長徐榛蔚特別感謝台中市長盧秀燕及台中市府經濟發展局長張峯源大力支持及熱情邀約，並積極響應振興災後經濟，讓花蓮商圈組織及伴手禮店家走出花蓮，向大台中地區市民展現出我們的美好及韌性。本次參與的花蓮業者包含百年傳奇、豐興餅舖、奇石城、喜歡采風、吉鄉及喜降珠寶藝品文創社，都是花蓮在地知名店家，歡迎大家把花蓮好味道、花蓮石藝品帶回家。

百年傳奇的負責人張獻文說:「非常感謝台中市政府主辦這次活動，以及花蓮縣政府主動支持業者並給予許多協助，減緩震後帶來的經濟衝擊，更讓花蓮的伴手禮有機會推廣到台中。」



台中市政府經發局長張峯源一早到場關心花蓮業者，經發局市場管理科長更是親力親為，帶領同仁全員出動來辦理這次活動，協助向民眾宣傳花蓮專區，並親自負責兌換物調券作業。建國市場自治會蔡會長也說這個行銷活動非常受到民眾歡迎，一大清早就有長長的排隊人龍！花蓮業者表示很感謝台中市政府和花蓮縣政府團隊促成，讓他們有機會可以來到臺中展售花蓮好物，並且同時喚起大家到花蓮旅遊的心，希望很快可以在花蓮見到大家！



花蓮縣政府觀光處長張志翔表示，接下來將於7月12、13及14日連續3天在台北車站1樓多功能展演區擴大舉辦展售活動，除了特色伴手禮及農特產品外，更有東大門夜市樂活名攤攤商加入，將花蓮的好物及夜市美食直送大台北地區，歡迎大家前來共襄盛舉！相關內容可查詢花蓮縣政府或花蓮觀光粉絲團FB粉絲專頁。

