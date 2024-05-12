花蓮大西瓜盛產上市！母親節雙北特賣開紅盤　首日1千顆秒殺

▲花蓮縣政府和花蓮縣農會帶領近50位農友北上辦理花蓮西瓜節特賣活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

邁入5月，花蓮大西瓜產季登場，為帶動全台買氣，並一掃4月強震連連的舊氣象，花蓮縣政府特別請農業處攜手花蓮縣農會、玉溪地區農會在5月11-12日帶隊前往台北希望廣場和新北海山捷運站，與縣內農友們一同迎接擴大舉辦的花蓮西瓜節，期待在母親節溫馨的氛圍下開出買氣紅盤。特賣現場買氣鼎盛，首日即賣出1千顆大西瓜。



花蓮縣長徐榛蔚表示，在花蓮觀光旅遊逐步振興的過程中，現階段挺花蓮最有力的實際行動，就是用購買支持花蓮農友們的農特產品，尤其是消暑首選的大西瓜，值得趁著盛產多多購買，帶回家與家人共享。

徐榛蔚說，感謝從0403以來，全台各地乃至於國際友人對於花蓮提供了非常多的援助與鼓勵，現在的花蓮正急速復原中，歡迎大家再度來到花蓮，投入花蓮大山大海的擁抱，走入各國休閒農業區感受不同農場的農遊體驗。

▲▼民眾排隊購買花蓮大西瓜，各時段現場滿額贈活動兌換一空。



花蓮大西瓜栽種品種主要為「華寶西瓜」，平均每顆都重達25台斤以上，香甜多汁、口感沙脆，除了直接享用之外，製作成冰沙、果汁，或甚至入菜，都非常適合，因此每年進入4、5月盛產季節之後，來自各地的訂單就接連不斷。今年雖有地震干擾，但花蓮在地的瓜農們仍舊無畏辛勞，照顧好每一顆田間綠寶，所以喜歡在夏天大口品嚐沁涼西瓜的消費者，還是可以大飽口福。





雖然蘇花公路中斷，造成縣內農特產品對外銷售受到很大的影響，花蓮縣農會和玉溪地區農會，為行銷花蓮大西瓜和各個優質的農特產品不畏堅難，幫助花蓮農友把花蓮的純淨農產帶到北部消費市場；徐榛蔚感謝台北市和新北市的好朋友們購買支持花蓮的農特產品，讓花蓮大西瓜在首日就賣破千顆！這兩天沒辦法到現場的好朋友們，歡迎使用宅配訂購的方式，不僅能品嚐花蓮大西瓜，還能參加花蓮縣政府辦理的「買西瓜送抽獎券」活動。

更多購買資訊可以參考網站

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