　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮大西瓜盛產上市！母親節雙北特賣開紅盤　首日1千顆秒殺

▲▼花蓮縣政府和花蓮縣農會帶領近50位農友北上辦理花蓮西瓜節特賣活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣政府和花蓮縣農會帶領近50位農友北上辦理花蓮西瓜節特賣活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

邁入5月，花蓮大西瓜產季登場，為帶動全台買氣，並一掃4月強震連連的舊氣象，花蓮縣政府特別請農業處攜手花蓮縣農會、玉溪地區農會在5月11-12日帶隊前往台北希望廣場和新北海山捷運站，與縣內農友們一同迎接擴大舉辦的花蓮西瓜節，期待在母親節溫馨的氛圍下開出買氣紅盤。特賣現場買氣鼎盛，首日即賣出1千顆大西瓜。

花蓮縣長徐榛蔚表示，在花蓮觀光旅遊逐步振興的過程中，現階段挺花蓮最有力的實際行動，就是用購買支持花蓮農友們的農特產品，尤其是消暑首選的大西瓜，值得趁著盛產多多購買，帶回家與家人共享。

▲▼花蓮縣政府和花蓮縣農會帶領近50位農友北上辦理花蓮西瓜節特賣活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚說，感謝從0403以來，全台各地乃至於國際友人對於花蓮提供了非常多的援助與鼓勵，現在的花蓮正急速復原中，歡迎大家再度來到花蓮，投入花蓮大山大海的擁抱，走入各國休閒農業區感受不同農場的農遊體驗。

▲▼花蓮縣政府和花蓮縣農會帶領近50位農友北上辦理花蓮西瓜節特賣活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼民眾排隊購買花蓮大西瓜，各時段現場滿額贈活動兌換一空。

花蓮大西瓜栽種品種主要為「華寶西瓜」，平均每顆都重達25台斤以上，香甜多汁、口感沙脆，除了直接享用之外，製作成冰沙、果汁，或甚至入菜，都非常適合，因此每年進入4、5月盛產季節之後，來自各地的訂單就接連不斷。今年雖有地震干擾，但花蓮在地的瓜農們仍舊無畏辛勞，照顧好每一顆田間綠寶，所以喜歡在夏天大口品嚐沁涼西瓜的消費者，還是可以大飽口福。

▲▼花蓮縣政府和花蓮縣農會帶領近50位農友北上辦理花蓮西瓜節特賣活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

雖然蘇花公路中斷，造成縣內農特產品對外銷售受到很大的影響，花蓮縣農會和玉溪地區農會，為行銷花蓮大西瓜和各個優質的農特產品不畏堅難，幫助花蓮農友把花蓮的純淨農產帶到北部消費市場；徐榛蔚感謝台北市和新北市的好朋友們購買支持花蓮的農特產品，讓花蓮大西瓜在首日就賣破千顆！這兩天沒辦法到現場的好朋友們，歡迎使用宅配訂購的方式，不僅能品嚐花蓮大西瓜，還能參加花蓮縣政府辦理的「買西瓜送抽獎券」活動。

更多購買資訊可以參考網站
https://www.2024hualienfruit.com.tw/。

ET快訊
三重滅門案破案關鍵是「鷹眼神探」！靠一隻狗狗找出兇嫌藏身處
快訊／48歲《上流戰爭》嚴基俊要結婚了　「12月辦婚禮」對象
快訊／上班注意！　國1「2車追撞」大回堵
三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網
桃園女高中生被打到腦震盪！霸凌者PO道歉文「2天後竟提告」
「三重滅門3死」1900萬豪宅成凶宅　房東損失曝光
三重滅門血案「女婿正面照曝光」！亡妻曾誇：不干預我的愛好
今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

瞬間豪大雨引致高壓斷線！　桃園大園、中壢千餘戶停電

快訊／新竹香山晚間停電！台電曝復電時間：線路設備故障搶修中

八里龍米路、五股成泰路銑鋪　5／13起3天實施夜間交管

新北單身聯誼第2階段開跑　5／13開放網路報名

新北表揚380模範生、30優秀身障生　侯友宜勉勵積極進取

520新人登記首選！新北祭「指定結婚生效日」加碼送禮

人間悲劇！台南男付不出醫藥費出院「家中猝逝」　兒沒錢幫他下葬

新北農業局打造生態廊道　減少賞螢車潮路殺風險

基隆防災團隊高階主管研習　北北基桃探訪員山子分洪道

基隆Podcast分享利用心流狀態　提升工作效率與幸福感

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

楊謹華問周揚青：沒想結婚嗎？　她單身3年..認了「曾想嫁」

韋禮安.羅時豐合唱台語版＜如果可以＞　雙胞胎合體！曝「走投無路」才認識XD

小S唸Lily卡片兩句就哭了！　女兒真情告白「永遠是妳的依靠」

三重滅門案「糯米被帶走了」　大女兒赴分局將愛犬抱回家

祖孫三代滅門！姐：最近有吵架　「妹婿曾借40萬」目前下落不明

瞬間豪大雨引致高壓斷線！　桃園大園、中壢千餘戶停電

快訊／新竹香山晚間停電！台電曝復電時間：線路設備故障搶修中

八里龍米路、五股成泰路銑鋪　5／13起3天實施夜間交管

新北單身聯誼第2階段開跑　5／13開放網路報名

新北表揚380模範生、30優秀身障生　侯友宜勉勵積極進取

520新人登記首選！新北祭「指定結婚生效日」加碼送禮

人間悲劇！台南男付不出醫藥費出院「家中猝逝」　兒沒錢幫他下葬

新北農業局打造生態廊道　減少賞螢車潮路殺風險

基隆防災團隊高階主管研習　北北基桃探訪員山子分洪道

基隆Podcast分享利用心流狀態　提升工作效率與幸福感

阿富汗山洪爆發315死！塔利班急求援　巴西也陷水患釀135死

夏日必備Bra Top少穿一件更舒適！5款人氣品牌推薦　連Jisoo也愛

王永慶曾當面教記帳　張雅涵24歲創業「今營收破億」

快訊／48歲《上流戰爭》嚴基俊要結婚了！　「12月辦婚禮」對象身分曝光

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」大回堵

直擊紅孩兒馬國賢「蹲坐路邊吃便當」　落魄大叔造型突講話超大聲

集體被拖吊「大家傻眼互看」　醫：告示有陷阱

三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網

五一減併班效應擴大　MSC率先推出美東每大箱1萬美元鑽石級運價

唐綺陽運勢／巨蟹「金錢助你提升魅力」獅子有年輕桃花！雙子財運爆棚

100%純天然甘栗仁 限時快閃 一包不到25元

地方熱門新聞

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

新竹香山停電！台電：線路設備故障

新北單身聯誼開跑　5／13開放網路報名

瞬間豪大雨致高壓斷線　桃園千戶停電

八里龍米路、五股成泰路銑鋪　5／13起3天實施夜間交管

新北表揚380模範生代表30優秀身障學生

520新人登記首選！新北祭「指定結婚生效日」加碼送禮

烏克蘭1家3口故障帆船修復完成航向新旅程

2歲男童遭凌虐致死台南社會局提升兒少返家標準強化作為

基隆首座寵物公園在暖暖　謝國樑開箱毛孩開心瘋玩

台中「水井嬰屍」案　高大成這麼說

台南做工行善團修屋準內政部長劉世芳到場慰勞

大樓掛292台冷氣 專家：為省電費

桃園YouBike2.0第二階段　拆轉啟動　

更多熱門

相關新聞

母親節買氣回升！下周蛋價維持不變「續創兩年新低」

母親節買氣回升！下周蛋價維持不變「續創兩年新低」

目前蛋價連續兩周下跌，創下近兩年新低。但受惠於母親節買氣回升，台北市蛋商公會理事長林天來今（12日）表示，下周蛋價維持不動，也就是產地價每台斤35.5元、批發價每台斤45元。至於母親節過後的蛋價會回升或者繼續下探，則是尊重市場機制。

母親節快樂　賴清德盼當家長神隊友

母親節快樂　賴清德盼當家長神隊友

母親節女立委分享媽媽經　婚姻之道靠三寶

母親節女立委分享媽媽經　婚姻之道靠三寶

柯文哲談母親節：永遠說不完的抱歉

柯文哲談母親節：永遠說不完的抱歉

逃亡還炫耀火力！情侶檔通緝犯落網

逃亡還炫耀火力！情侶檔通緝犯落網

關鍵字：

大西瓜盛產上市母親節雙北特賣開紅盤首日秒殺

讀者迴響

熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

今明全台變天　「下最大」地區曝

女高中生摑掌剪髮案！霸凌者道歉完提告

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

YTR小吳公開「路人無碼照」被罵爆！　緊急刪文道歉：是我思慮不周

三重3死豪宅成凶宅　房東損失曝光

第一眼看到魚還是貓？超準心測

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

更多

最夯影音

更多

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面