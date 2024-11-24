頂呱呱辣椒粉「結塊藏蟑螂」店員回應惹怒網友　業者急發公告道歉

▲網友爆料在頂呱呱西門店發現辣椒粉結塊還藏蟑螂。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

記者蔡玟君／綜合報導

食安問題頻傳，現在火燒到知名品牌頂呱呱。有網友23日在爆料公社發文表示，日前到頂呱呱西門店內用，發現辣椒粉內結塊，裡面還有蟑螂，通知店員卻只得到「會再和總公司反映」說法，讓他氣炸。頂呱呱今（24日）發公告道歉，並表示已關閉該店內用區進行消毒。

網友指出，之前到頂呱呱西門店內用，到調味區要加辣椒粉卻倒不出來，打開蓋子發現調味粉結塊外，還看到黑色物，翻了一下居然是蟑螂，告訴店員後只得到「會再和總公司反映」回應，讓他氣炸。該網友認為，明明是店家自己衛生問題，調味料一看就知道很久沒有更換，整個內蓋都厚厚一層粉還藏蟑螂蛋，奉勸在外面吃飯要看一下。

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▲頂呱呱公告。（圖／翻攝自頂呱呱官網）

文章分享後立刻讓網友們炸鍋，直呼「好噁」、「好想吐」、「這應該直接通報衛生局」、「有夠可怕」。

頂呱呱也在今天發公告道歉，指出針對頂呱呱西門町調味罐食安事件，是該名店長管理疏忽，未落實每日衛生檢查及即時通報總部，總部已對其進行懲處，並派遣督導團隊加強該門市的管理。同時已關閉西門町店二樓內用區，安排全面消毒作業，待確認無食品安全疑慮後再行開放，也向所有消費者致上歉意。

頂呱呱聲明全文：

針對頂呱呱西門町調味罐食安事件，頂呱呱已立即查核全台有提供調味罐的門市狀況，確認皆無問題，但為防範類似事件再度發生，「即日起全面禁止客席區提供粉罐調味，改為提供單包裝胡椒包」。此外，因該名店長管理疏忽，未落實每日衛生檢查及即時通報總部，總部已對其進行懲處，並派遣督導團隊加強該門市的管理。同時已關閉西門町店二樓內用區，安排全面消毒作業，待確認無食品安全疑慮後再行開放。

針對此事件頂呱呱深感抱歉及檢討 ，並向所有支持頂呱呱的消費者致上最誠摯的歉意。我們將以更高標準要求自我，全面強化食品安全管理，落實嚴謹檢查機制，杜絕類似事件發生，持續為顧客提供安心、衛生的用餐環境與體驗。