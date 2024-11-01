頂呱呱「雙11限定優惠」來了！炸雞桶狂殺7折、呱呱包只要11元

▲頂呱呱雙11優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

搶搭年度購物盛事雙11熱潮，台灣速食品牌「頂呱呱」祭出「3大超殺優惠」，不僅有炸雞桶下殺7折起，還推「4大夯品第2件只要11元」好康，包括人氣呱呱包、雞脖子都有，即日起限時13天開跑；還有會員隱藏版超殺優惠券等領。

頂呱呱雙11限定3大優惠一次看，有「頂級潮台6塊桶特價249元」，內含原味炸雞3塊+原味雞腿3隻；「雙11尚頂派對餐特價449元」，內含原味炸雞2塊+原味雞腿2隻+辣味雞翅2隻+呱呱包2個+阿勇雞塊6塊+小份地瓜薯條+1.25L可口可樂1罐，較原價打出7折起優惠，提醒忠孝SOGO店因無販售阿勇雞塊，替換為小份地瓜薯條1份。

▲呱呱包限時下殺11元。

「11元頂享優惠」可享「4夯品」同品項加購價只要11元，優惠品項包括呱呱包、呱呱啵啵球、雞脖子及阿勇雞塊6入，每人限購2組；最後是「11月11日頂級加購」優惠，11月11日當天只要消費任一超值套餐，即可用11元加購呱呱包1個，每組套餐限購1個，即日起至11月13日於全門市限時開跑，桃園機場、松山機場不參與此活動。

會員加碼收隱藏版專屬優惠，限於官方LINE領券，可享「雙11歡慶餐特價599元」、「2大套餐組合111元」、「買任一套餐享11元加購優惠4選1」及「消費滿239元享1元加購優惠4選1」，使用期限至11月30日。

▲三商炸雞限時19天炸雞桶買1送1。

另，全台12家「拿坡里炸雞專賣店」即日起改名為「三商炸雞」，並祭出限時19天「炸雞桶買1送1」回饋優惠，期間只要購買「6塊炸雞桶（脆皮／義式）」就送「6塊咔啦腿排桶」，特價333元，換算下來平均每塊炸雞28元有找，划算爆表；同步推出新品「蔥香蒜辣雞柳條」，限時嚐鮮價只要99元。