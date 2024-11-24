頂呱呱辣椒粉倒不出！她開蓋驚見2隻大蟑螂　店員冷回1句全場怒了

▲原PO內用想使用辣椒粉調味時，竟發現有2隻大蟑螂。（圖／翻攝臉書爆料公社）

圖文／CTWANT

近日有網友指出，知名連鎖炸雞品牌頂呱呱的辣椒粉，竟然有黑色異物，一翻開竟然是蟑螂，店員僅表示，「我們會再跟總公司反應」，讓網友氣憤不已，「這不是你們自己店家衛生的問題嗎？」

原PO在臉書《爆料公社》發文，「真心奉勸大家以後在外面吃飯要加罐裝調味料時候要打開看一下，今天在頂呱呱西門店內用，到調味料區要加辣椒粉，想說怎麼都倒不出來，一打開看內蓋堆積了厚厚一層辣椒粉，一倒出來，辣椒粉都結塊，還看到了黑色的幾顆物體，一翻開X這是蟑螂嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

店員僅表示，「我們會再跟總公司反應」原PO批，「這不是你們自己店家衛生的問題嗎？調味料一看就知道很久沒有更換，整個內蓋都厚厚一層粉，都是蟑螂蛋？噁！真的超噁！」

貼文曝光後，網友紛紛留言「獨家秘訣，被你公開了」、「你可以不吃 但一定要請朋友吃」、「結塊就有問題了 這家店真無言」、「早餐店醬油罐，麵店都要很小心最好不加，麵攤戶外也是很可怕」、「這也太噁」。

也有人說，「我7月底在內湖買的呱呱包，一回家打開看到是這樣，留言總公司，他們說要回電給我，等了三天都沒人打，有夠扯，可見這家公司對食安一點也不在乎，這輩子不會再去買他們家了。」

對此，當事店家尚未回應。

延伸閱讀

▸ 謝宜容老公遭起底「投資3精密公司」：喜歡做生意 夫妻財產高達8位數

▸ 6月大男嬰遭「鬼切奪命」…母痛喊：小孩沒了 肇事者不道歉還卸責

▸ 媽逼9歲女兒聞「用過衛生棉」、摸外痔 爸提告求償500萬元