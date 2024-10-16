摩斯漢堡開賣新點心「焦糖布丁」！2大萬聖節優惠限時16天吃

▲摩斯漢堡推出全新點心焦糖布丁。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

連鎖速食品牌「摩斯漢堡」推出全新點心「焦糖布丁」，使用新鮮雞蛋搭配鮮奶油製成，再加入焦糖提味，香氣十足，即日起於全門市開賣；同步祭出2大萬聖節優惠，只要銅板價就能爽吃2大限定組合餐。

摩斯漢堡開賣全新點心「焦糖布丁」，使用新鮮雞蛋結合比利時鮮奶油以黃金比例調配製成，再經過手工慢火熬煮，加入焦糖提味，打造濃郁絲滑的口感，每一口都能吃到馥郁奶香與蛋香，售價60元，搭配套餐購買可享55元加購優惠價。

▲同步推出2大萬聖節優惠。

同步推出萬聖節限定優惠，即日起至10月31日限時16天可享2大銅板組合餐，包括「巧克力米派+摩斯熱可可特價79元」及「摩斯豬排堡+中杯摩斯咖啡組特價89元」。

▲頂呱呱首次推出馬鈴薯薯條。

另，頂呱呱首度推出「波浪薯條」，嚴選高品質馬鈴薯製成波浪造型薯條，口感香脆可口，並推出2款醬料選擇，有採用特選濃郁切達乳酪製成的滑順「金濃切達起司醬」，以及慢火燉煮豬肉加入熟成番茄、香草、洋蔥、胡蘿蔔等蔬菜熬煮而成的「波隆那極致肉醬」，把醬料淋在薯條上美味更升級，即日起至11月3日限時限量販售，提醒桃園機場、松山機場店未販售。

▲▼同步推出2款醬料可以淋在薯條上。

「波浪薯條」單點售價60元，「金濃切達起司醬波浪薯條野餐盒」售價119元、「波隆那極致肉醬波浪薯條野餐盒」售價129元；加碼推出「波浪肉肉餐」內含波浪薯條野餐盒（口味任選）、原味炸雞、中杯可口可樂系列飲品、「波浪呱呱餐」內含波浪薯條野餐盒（口味任選）、呱呱包、中杯可口可樂系列飲品，售價皆為199元。