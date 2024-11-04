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小薯買1送1、薯餅免費送！麥當勞「11大優惠券」本周限定

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞APP祭出最新11大優惠券。（示意圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「麥當勞」APP本周限定「11大優惠券」出爐，不僅有小薯買1送1、OREO冰炫風特價50元，還有薯餅、蛋捲冰淇淋免費送等好康，即日起限時7天開跑，提醒優惠券每張限兌換1次，且不適用於外送平台及部分門市。

●門市（使用期限：即日起至11月6日）
1. 單點小薯買1送1

●門市（使用期限：即日起至11月10日）
1. 單點麥香魚送薯餅
2. 單點番茄嫩蛋焙果堡送薯餅
3. 買麥香魚套餐現折10元
4. 單點勁辣香雞翅特價40元
5. 單點極選系列漢堡送中薯
6. 單點麥脆雞腿送38元中飲
7. 單點OREO冰炫風特價50元
8. 10塊椒麻辣味麥克雞塊套餐現折10元
9. 6塊椒麻辣味麥克雞塊套餐現折10元

●門市（使用期限：11月8日至11月10日）
1. 買超值全餐送蛋捲冰淇淋

▲▼頂呱呱。（圖／業者提供）

▲頂呱呱祭出雙11限定3大優惠。

另外，頂呱呱近日則祭出雙11限定3大優惠，有「頂級潮台6塊桶特價249元」，內含原味炸雞3塊+原味雞腿3隻；「雙11尚頂派對餐特價449元」，內含原味炸雞2塊+原味雞腿2隻+辣味雞翅2隻+呱呱包2個+阿勇雞塊6塊+小份地瓜薯條+1.25L可口可樂1罐，較原價打出7折起優惠，提醒忠孝SOGO店因無販售阿勇雞塊，替換為小份地瓜薯條1份。

▲▼頂呱呱呱呱包。（圖／業者提供）

▲呱呱包限時下殺11元。

「11元頂享優惠」可享「4夯品」同品項加購價只要11元，優惠品項包括呱呱包、呱呱啵啵球、雞脖子及阿勇雞塊6入，每人限購2組；最後是「11月11日頂級加購」優惠，11月11日當天只要消費任一超值套餐，即可用11元加購呱呱包1個，每組套餐限購1個，即日起至11月13日於全門市限時開跑，桃園機場、松山機場不參與此活動。

會員加碼收隱藏版專屬優惠，限於官方LINE領券，可享「雙11歡慶餐特價599元」、「2大套餐組合111元」、「買任一套餐享11元加購優惠4選1」及「消費滿239元享1元加購優惠4選1」，使用期限至11月30日。

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