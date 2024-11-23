俄軍進逼戰略重地！分析：庫斯克行動分散兵力　烏軍防線瀕臨崩潰

▲ 烏軍攻入與庫斯克接壤的蘇梅地區（Sumy）。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭戰場局勢惡化，俄軍正以開戰2年多來最快速度推進，攻占一座又一座村莊，使烏軍防線面臨崩潰危機。專家警告，若俄羅斯持續向東部戰略重地托列茨克（Toretsk）與波克羅夫斯克（Pokrovsk）推進，將對烏克蘭構成重大威脅。

《天空新聞》報導，烏軍部隊在近3年戰事以來，人力與裝備捉襟見肘，加上今夏對俄國庫斯克地區的突襲，使部分精銳部隊陷於跨境作戰，無法支援國內脆弱的前線。與此同時俄國國防部宣布，俄軍正在烏東快速推進。

烏克蘭8月大膽跨境突襲庫斯克，占領部分地區，試圖藉此逼迫俄羅斯調度軍力，減輕烏東壓力。但專家指出，俄軍反而選擇拖住烏軍在庫斯克的部隊，同時強化對烏克蘭前線的攻勢，且已取得顯著戰果。

根據公開數據，俄軍過去2個月的推進速度達到2022年3月以來最快，且已逼近烏克蘭重要後勤樞紐波克羅夫斯克，失去此地將使俄軍進一步威脅克拉莫托斯克（Kramatorsk）及斯洛維揚斯克（Sloviansk）。

倫敦國王學院戰爭研究專家米倫（Marina Miron）認為，比起在庫斯克耗費資源，烏克蘭應更專注應對俄軍對波克羅夫斯克的攻勢。波克羅夫斯克是烏克蘭鋼鐵業所需的冶金煤唯一來源，對俄軍而言具有高度戰略價值。

英國國防大臣希利（John Healey）21日也強調，烏克蘭前線目前「比俄國全面入侵初期更不穩定」，且烏軍兵力短缺與裝備不足問題日益嚴重。軍事分析師貝爾（Sean Bell）認為，庫斯克行動分散烏軍資源，使俄軍在主戰場取得主動權，形成一場「完美風暴」。