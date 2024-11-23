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首名「北韓將領」在烏克蘭空襲遇襲！傷勢不明　身分成機密

▲▼北韓士兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲西方消息人士證實，一名北韓高級將領在烏克蘭空襲中受傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

北韓派出上萬士兵支援俄羅斯，然而卻被爆出有大量北韓軍人在與烏克蘭的戰役中死傷。隨著戰爭加劇，俄烏接連使用導彈互相攻擊，消息人士指出，有派駐俄羅斯的北韓高級將領在烏克蘭的空襲中受傷，而這也是自北韓軍隊援俄以來，首次有高層人士傳出死傷。

根據《華爾街日報》引述西方消息人士報導，該名北韓將領（A senior North Korean general）為支援俄羅斯，被派駐至俄國庫斯克地區，但卻在當地遭到烏克蘭空襲受傷。不過消息人士並未透露該名北韓將領的身分、受傷過程以及具體傷勢。

報導指出，北韓派駐俄羅斯的高級將領包含副總參謀長金英福、副參謀長兼察總局長李昌浩以及申金哲少將等。

俄羅斯為了奪回被烏克蘭占領的庫斯克地區，8月向北韓借兵，目前據傳已有超過1萬名北韓士兵駐守在該地。

美國10月曾經警告，如果北韓軍隊參與俄烏戰爭，可能會成為烏軍的攻擊目標。而美國總統拜登也在11月17日允許烏克蘭使用長程「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）攻擊俄羅斯的境內目標，顯示美方認為北韓的參戰對整體戰局產生了重大影響。

與此同時，英國也被爆出允許烏克蘭使用暴風影飛彈（SCALP-EG），但英國政府尚未證實此事。

烏克蘭19日使用ATACMS攻擊俄羅斯布良斯克州的軍事設施，隔日再往俄羅斯境內發射暴風影飛彈。據傳，庫斯克的瑪里諾村已經尋獲飛彈碎片。至於此次北韓高官受傷是否與烏克蘭的長程導彈攻擊有直接關聯，尚無法確定，而北韓駐聯合國代表目前也未針對此事回應。

外界分析指出，北韓可能會繼續增派人力前往庫斯克地區，因此北韓軍人在當地的死傷人數恐怕還會攀升。烏克蘭總統澤倫斯基19日在歐洲議會特別會議中提到，北韓的援兵可能還會增加到10萬人。

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