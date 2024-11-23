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陸體操選手退役當網美　辣舞遭「金牌後輩」酸：給體操扣屎盆子

▲▼陸體操選手退役當網美　辣舞遭「金牌後輩」酸：給體操扣屎盆子。（圖／翻攝微博）

▲吳柳芳外型亮麗，今年開始在抖音當網美。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸退役體操選手吳柳芳幾個月前在抖音上當起了網美直播主，上傳不少性感熱舞的影片，大大顛覆過往形象。不料，吳柳芳此舉引起不少體操迷的不滿，連吳柳芳的後輩，奧運金牌選手管晨辰也看不下去，留言酸她「給體操扣屎盆子」。

▼吳柳芳上傳了多部辣舞影片。（圖／翻攝微博）

▲▼陸體操選手退役當網美　辣舞遭「金牌後輩」酸：給體操扣屎盆子。（圖／翻攝微博）

吳柳芳現年29歲，已經退役多年，過去的強項是高低槓與平衡木，曾在2010年體操世界盃卡達多哈站拿下平衡木冠軍、自由體操冠軍、高低槓亞軍。

吳柳芳過去就因為外型亮麗拍過不少廣告，也有過許多代言，但今年開始在抖音當起女主播後，就進一步「解放自我」，陸續上傳了穿著性感服裝辣跳熱舞的影片。

▲▼陸體操選手退役當網美　辣舞遭「金牌後輩」酸：給體操扣屎盆子。（圖／翻攝微博）

吳柳芳在抖音上非常受歡迎，已經有4萬多粉絲，可是她的舉動卻也引起體操迷的不滿，甚至連她的後輩，奧運平衡木冠軍管晨辰也來留言開酸，「前輩姐姐，你要擦（擦邊）就擦你的唄，就不要給體操扣屎盆子了，你的正能量體操好像不需要。」

吳柳芳也不甘示弱回擊，「吃不著葡萄說葡萄酸？」但管晨辰反而加強了火力，「前輩姐姐好厲害～好羨慕姐姐啊～拿這麼多獎牌這麼多好成績～姐姐真棒！要向姐姐學習才對呀！」吳柳芳於是又回應，「還是你更厲害呢，等你瘦下來了，你也可以穿好看的衣服，肯定美美的，一起加油。」

▲▼陸體操選手退役當網美　辣舞遭「金牌後輩」酸：給體操扣屎盆子。（圖／翻攝微博）

也有許多網友支持吳柳芳，認為她都退役很多年了，想當主播本就是她的自由，旁人不必多管閒事，「怎麼不行？難道退役只能去撿破爛嗎？」「長得漂亮身材又好，跳個舞怎麼了？」「這衣服的布料都比體操賽服多了，有什麼問題？」

▼管晨辰曾在東京奧運拿下金牌，但隨後不久也退役。（圖／翻攝CCTV）

▲▼中國大陸體操選手管晨辰。（圖／翻攝CCTV）

▲▼中國大陸體操選手管晨辰。（圖／翻攝CCTV）

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