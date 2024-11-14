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高嘉瑜深偽影片瘋傳！藍綠都聲援　國安局曝IP位置異常：有系統運作

▲▼國安局長蔡明彥 聯訪 立法院國防委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國安局長蔡明彥。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

前綠委高嘉瑜深偽影片在網路社群瘋傳，藍委徐巧芯今（14日）在立院質詢時，要求國安局等提出相關作為，民進黨籍召委王定宇也認同，徐巧芯質詢題目很好，國安局應對深偽變造影片提出作為。國安局長蔡明彥回應，有注意到網路上這段影片，是截取高嘉瑜1月24日參加政論節目的影片，再經過後製變更講話內容，傳散管道除LINE的封閉傳組快速傳播外，在抖音上有一些異常帳號也在轉傳，而且IP位置不斷變動，比較像是專業、有系統跟組織在傳播。

立院外交及國防委員會今日審查114年度中央政府總預算案關於國家安全局部分。徐巧芯在質詢時秀出一段內容為高嘉瑜談話的影片，徐先強調，這是假訊息，畫面上看得出來是高嘉瑜上政論節目，字幕與聲音非常像高嘉瑜的聲音，但是影片中卻不是高嘉瑜說過的話，在LINE與臉書上快速被轉傳，即便高嘉瑜很快澄清，也已經對當事人造成傷害，而民眾可能沒有惡意，卻因為轉傳影片被告，而成為被害者。

蔡明彥回應，國安局有注意到網路上這段影片，是截取高嘉瑜1月24日參加政論節目的影片，再經過後製變更講話內容，傳散管道除LINE的封閉傳組快速傳播外，在抖音上有一些異常帳號也在轉傳，而且這些異常帳號背後的IP位置不斷變動，比較像是專業、有系統跟組織在傳播。

徐巧芯詢問國安局具體做法。蔡明彥說，網絡傳散管道是國安局責任要來確認，若有涉及違法或傷害當事人權益，會尊重當事人是否提出法律作為，到司法檢查機關或國安單位有相關系統，可以辨識影音是否是偽造的。

徐也追問，有些民眾沒有惡意，單純相信影片內容就轉傳，國安局如何預防消息傳散？民國113年就有附帶決議，請問明年度有何規劃，抑制這類事件發生？蔡明彥回應，會加強對中共對台認知作戰相關作為的揭露，將是國安局的重要工作，這是一個社會教育跟提醒的過程。

徐巧芯最後呼籲，國安局要建立公開的平台來協作，跟數發部等單位協助，揭露深偽的假訊息，別讓轉傳者成為受害者。蔡明彥說，「應該的。」

外交及國防委員會召委王定宇也表示，徐巧芯質詢的題目很重要也很好，任何人都可能成為受害者，這跟黨派無關，甚至國家元首都可能被偽造、下達錯誤指令，希望國安局不是只有研究辦理，要先辨識還有刪除的能力，讓錯誤的東西不該在網路上散布，正視新科技帶來的危害。

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