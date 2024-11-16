上國道必打卡「服務區5大網美景點出爐」　招潮蟹星巴克新登場

▲國3清水服務區3樓招潮蟹星巴克咖啡廳。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

國道服務區不再只有休憩功能，上國道必打卡的5大網美景點出爐，包括12月中將正式全面啟用的清水服務區「招潮蟹星巴克」、古坑服務區的時尚花園及寵物公園、西湖服務區的「里山森林魔法村」、泰安服務區「白色幸福城堡星巴克」、蘇澳服務區如大船入港建築外觀等，成高速公路上必停留景點。

高公局推薦國道服務區5大打卡景點，其中全面改裝的清水服務區11月中起開始試營運，預計12月中全面正式啟用，3樓招潮蟹造型星巴克更成國道最新打卡景點。高公局表示，今年3月起由統一超商公司接手，以「清水風帆 馳乘飛翔」為主題意象，融入清水豐富自然生態、人文風情、地方工藝等設計，來形塑整體門面、設置造景藝術，星巴克建築更融入招潮蟹造型設計。

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▲國道古坑服務區夜間花園。（圖／高公局提供）

另外，古坑服務區常被譽為「國道最美服務區」，高公局表示，古坑服務區擁美麗利池風光、花鞦韆地景藝術設施，整體以「花饗古坑希望旅程」為規劃主題，宛如漫游在一座大型時尚花園，並設置國道最大的「寵物公園」。

西湖服務區分設南北兩站，高公局指出，北站座落淺山之中、南站可眺望後龍溪出海口，兩側以國道最美拱型跨越橋連接，讓南北兩站自然融合一體，也是國道上唯一在跨越橋營業的服務區，一直是用路人必拍景點。西湖服務區今年9月全新裝修完成，以在地保育可愛石虎，打造「里山森林魔法村」。

▲▼上圖為國道西湖服務區、下圖為泰安服務區。（圖／高公局提供）

泰安服務區打造白色積木城堡星巴克，也成為熱門打卡景點。高公局表示，此星巴克也是國道首家導入「現烤專案」，可品嚐來自法國現烤糕點以及紐西蘭進口現烤餅乾；另外，北站公共藝術以童話故事為發想，打造「安安的奇幻樂園」，是小朋友的遊戲場；北站大型車停車場旁的火炎山觀景台，具有180度無邊際遼闊視野。

位國道5號的蘇澳服務區，建築物外觀有如大船入港，內部則「揚帆蘇澳･薈萃蘭陽」為主題，融合蘭陽稻浪和鯖魚回流等意象。高公局表示，蘇澳服務區戶外公共藝術地標《流動的光河》，以雪山隧道真實比例打造，夜晚更有燈光流動猶如行車中的燈光，帶來視覺上震撼，更成為必拍的熱門打卡景點。

▼國道蘇澳服務區流動的光河。（圖／高公局提供）