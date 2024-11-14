快訊／喊「民進黨倒台」深偽影片在抖音瘋傳　高嘉瑜要告了

▲前民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

前民進黨立委高嘉瑜遭不法人士製作深偽影片，並在抖音平台瘋傳，透過仿聲技術變造政論節目片段，內容稱「我對民進黨沒什麼好感，這個爛黨真糟糕，希望望民進黨快點倒台」。對此，高嘉瑜今（14日）表示明日將會至內湖分局提告，並呼籲，這樣的深偽變造影片以後只會越來越真、越來越多，必須要採取行動遏止中國越來越猛烈的認知作戰 ，避免造成更大的國安問題。

高嘉瑜辦公室指出，近日網路及社群瘋傳，由中國源頭大量散佈，透過AI深偽仿聲技術造假製作的高嘉瑜批判時政不實影片，該造假影片來源自中國抖音，畫面上有「三只狼工作室」，影片用AI模仿聲音生成，以假亂真，雖然嘴形完全對不上，但這樣的深偽變造影片以後只會越來越真、越來越多，高嘉瑜呼籲，台灣必須要採取行動遏止中國越來越猛烈的認知作戰 ，避免造成更大的國安問題。

高嘉瑜直言，影片用低級惡劣的內容分化、攻擊民進黨、打擊賴政府，已嚴重影響她及民進黨聲譽，讓許多支持者混淆，甚至信以為真，台灣長期飽受此等認知作戰手法惡意攻擊、分化，中國製造假影片，台灣內部竟還有不肖人士配合傳播作為中國的協力者，想藉高嘉瑜攻擊民進黨、賴政府，如此囂張不法行徑令人深惡痛絕。

高嘉瑜提醒國人，中國造假、認知作戰的成敗關鍵正在於國人是否能明辨真偽，當國人能不被中國製作的假影片欺騙、蒙蔽，則認知作戰就無用武之地。所以時時提高警覺、明辨真偽、懂得查證，不以訛傳訛、拒絕分享轉傳，即可避免成為中國認知作戰的幫兇。

