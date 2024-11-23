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大陸 大陸焦點 特派現場

迪士尼在中國將加強與抖音、小紅書合作

▲▼全球第一家！上海迪士尼開園　遊客帶口罩玩「吉祥物只可遠觀」。（圖／路透社）

▲上海迪士尼樂園。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

迪士尼亞太地區內容展示會日前在新加坡舉行，迪士尼亞太區整合營銷及原創內容戰略執行副總裁蔡志行透露，在中國市場未來會更注重和協同社交媒體的管道合作，比如與抖音、小紅書、B站以及各大影音平台。

根據《第一財經》報導，展示會上公布了來自迪士尼、20世紀影業、探照燈影業、華特迪士尼動畫工作室、皮克斯動畫工作室、盧卡斯影業和漫威影業的最新內容，包含真人版電影《獅子王：木法沙》《白雪公主》、動畫長片《海洋奇緣2》《創：戰神》，以及《瘋狂方城市2》等。

談到未來在中國市場的策略，迪士尼亞太區整合營銷及原創內容戰略執行副總裁蔡志行表示，中國市場是亞太區發展最快的市場之一，尤其是線上管道的發展，迪士尼也一直在加強線上線下融合業務。

▼抖音。（圖／CFP）

▲抖音。（圖／CFP）

蔡志行指出，「針對不同的消費群體，我們有不同的營銷策略，在中國市場我們未來會更注重和協同社交媒體的渠道合作，比如與抖音、小紅書、B站以及各大影音平台。我們有很多合作是貫通全年的，即前期就開始鋪墊，比如一些漫威系列作品的推廣。」

報導中提到，迪士尼在選擇線上管道合作時有細分策略，比如《海洋奇緣》系列的推廣會更注重小紅書，主打家庭市場。部分影視作品則選擇本土影音平台來合作，比如《大熊餐廳》（熊家餐館）在搜狐視頻播出、國家地理的《野性王后》（大自然的女王）在愛奇藝、優酷、騰訊和B站播出、《泳者之心》（追浪少女）還選擇了咪咕平台播放。

蔡志行還說，他們在中國市場推廣時會尋找一些中國觀眾喜歡的點，比如此前主演們來中國宣傳電影《死侍與金剛狼》時，他們就在各大社交平台用了「City不City」這個熱詞，這也是近期入境遊客非常喜歡使用的網路用語。

▲▼全球第一家！上海迪士尼開園　遊客帶口罩玩「吉祥物只可遠觀」。（圖／路透社）

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