全球「最貴護照」要價7400元！台灣CP值高　最便宜是這國

▲台灣護照能免簽前往141個國家，CP值相當高。（圖／資料照）



記者張方瑀／綜合報導

護照是出國旅行的必備文件，但你知道各國護照的CP值也能比較嗎？根據外媒的調查，全球最貴和最便宜的護照費用竟然相差達13倍，而台灣的護照費用也屬於較便宜的一類。

綜合外媒報導，隨著全球化的進展，出國旅行已成為許多人的日常生活一部分。護照的申辦費用、有效期限以及免簽國數量，都是影響其「CP值」的重要因素。

調查顯示，全球最貴的護照是墨西哥的10年期護照，申辦費用約7480台幣。緊隨其後的是澳洲護照，費用約7313台幣，美國護照則以約5342台幣排名第三。

在最便宜的護照方面，阿拉伯聯合大公國以約573台幣的申請費用奪冠，其次是印度護照，費用約585台幣，匈牙利的5年期護照則約672台幣。

雖然台灣護照未列入前10名，但其申辦費用為1300元台幣，位於匈牙利10年期護照（約1254台幣）和德國24歲以下護照（約1308台幣）之間。此外，台灣護照還能免簽前往141個國家，CP值相當高。

值得一提的是，西班牙護照的申辦費用僅需1046台幣，卻能免簽暢遊192個國家，僅次於新加坡護照的195個國家，堪稱CP值最高。印度護照則是全球第二便宜，約585台幣，可前往58個國家，CP值也相當不錯。