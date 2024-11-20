工程師護照「手繪出境章」下場慘　陸網友讚：應該去當畫師

▲大陸工程師在護照上手繪出境章。（圖／翻攝自極目新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

一名大陸男子因走快捷通道，護照上沒有海關所蓋的出境驗訖章，想要在護照上留下紀念的他，竟然自己親筆「畫一個」，結果影響護照有效性，想要再出國卻被擋了下來。由於這個手繪出境驗訖章有模有樣，網友直說「這才華應該去當畫師」。

《極目新聞》報導，近日，北京邊檢總站北京機場邊檢站移民管理警察執行勤務時，在一名大陸旅客的護照上發現一枚可疑的驗訖章。

經調查，當事人是某企業海外項目的工程師，上一次通過快捷通道出境時，護照上沒有加蓋驗訖章。由於想在護照上留存成對的驗訖章作為紀念，但又不知道可以補蓋驗訖章，他因而在護照上自行手繪一枚驗訖章。

不過，此行為已構成未持有效出入境證件出境，該站最終對當事人作出不准出境決定。

報導附上「溫馨提示」稱，「護照不是集章冊，切勿隨意塗改、塗鴉」。在上面塗塗畫畫的行為會對證件有效性產生影響，最終影響出入境行程。

其實，大陸民眾使用快捷通道出入境的證件上，可以不加蓋驗訖章，如果想補蓋驗訖章可在通過快捷通道後，告知現場移民管理警察幫助補蓋。

對於這奇葩的行為，大陸網友也調侃：「畫得很好，下次別畫了」、「信了你的邪！這才華應該去當畫師！」、「這......無處安放的繪畫才華」。