全球最強護照出爐！台灣「141國免簽」排行曝　6冠王日本被篡位

▲我中華民國護照今年可享有141國免簽證待遇。（圖／記者蔡玟君攝）

記者羅翊宬／綜合報導

全球「最強護照」排行榜出爐！在今年度（2024）的排名中，台灣護照的免簽國數量，從去年的145國減少至141國，不過在排名中卻比去年躍升1名，與秘魯並列為第34名。至於今年的冠軍寶座，則是由新加坡擊敗連續6年蟬聯榜首的日本。

綜合外媒報導，「亨利護照指數」（HPI）根據普通護照持有人的旅行自由，對各國進行全球排名，網站提供了199本護照的排名，從持證人可免簽證前往的國家數量來計算，在今年的排行榜中，台灣的護照以141個免簽國的成績，與秘魯並列為第34名，相較去年還進步1個名次，不過免簽國從145個國家減少至141個。

在今年的冠軍寶座中，新加坡以195個免簽國奪下全球「最強護照」冠軍寶座，終於擊敗蟬聯6年冠軍的日本。至於排名第2名的國家，則是有7個國家並列，包括日本、南韓、法國、德國、西班牙、義大利、芬蘭，享有192個國家的免簽待遇。

亨利護照指數針對全球199個國家與地區的護照進行排名，其統計始於2006年，在199本護照當中，台灣在2006年時的排行為第55名，2010年曾降至第69名，從2015年以後才終於穩定在30名左右。

我中華民國審計部曾經於今年公布「（民國）112年度中央政府總決算審核報告」，其中給予國人免簽證待遇的國家與地區，從2023年底的171個，至今年4月底時略減至166個。

對此，外交部解釋，是受到非洲部分國家的政治因素影響，才會導致國人電子簽證待遇被取消，至於哈薩克取消我國預審制落地簽證待遇，而哥倫比亞則是限縮國人免簽證待遇。