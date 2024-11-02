中國擴大免簽國家範圍　包括韓國挪威等9國

▲北京大興國際機場。（圖／CFP）



文／中央社台北2日電

中國外交部宣布，為進一步便利中外人員往來，決定擴大免簽國家範圍，8日起對斯洛伐克、挪威、芬蘭、丹麥、冰島、安道爾、摩納哥、列支敦士登及韓國持普通護照人士試行免簽政策。

據中國外交部官網，中國外交部發言人林劍昨天下午在例行記者會後回答媒體時作了上述表示。

林劍說，自8日起至明年12月31日期間，上述9國持普通護照人士到中國經商、旅遊觀光、探親訪友及過境不超過15天，可免辦簽證入境。

中國國家主席習近平1日會見到訪的斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）時，宣布中方決定給予斯洛伐克公民15天免簽入境中國待遇。

中國今年以來已多次對其他國家實施免簽，包括1月15日給予瑞士單方面免簽待遇，1月17日對愛爾蘭單方面免簽；3月7日擴大免簽國家範圍，對瑞士、愛爾蘭、匈牙利、奧地利、比利時、盧森堡6個國家持普通護照人士試行免簽政策，6月17日將澳洲納入單方面免簽國家範圍。

據中國國家移民管理局10月18日公布的統計數據，今年第3季全國移民管理機構累計查驗出入境1.6億人次，與去年同期相比上升30.1%；其中全國各口岸入境外國人818.6萬人次，增48.8%，透過免簽入境488.5萬人次，年增78.6%。