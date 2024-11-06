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外送取餐店家竟在桃機二航廈　工會傻眼：以後跑外送要帶護照

▲▼外送取餐地點在桃機二航廈 美食街業者：已提修改。（圖／翻攝自全國外送產業工會）

▲外送取餐竟在桃機二航廈，工會傻眼「以後跑外送要帶護照」。（圖／翻攝自全國外送產業工會）

記者趙蔡州／綜合報導

現在許多餐廳都有開放外送，不過有些餐廳的地點，真的會讓外送員困擾，全國外送產業工會表示，有外送員接日收到一張訂單，取餐地點竟然在桃機二航廈免稅店，業者還備註「騎車進不來，請搭機捷」，直呼這種店根本不該出現系統上，質疑平台審核機制存在漏洞。

全國外送產業工會4日表示，近日有外送員接到的訂單，取餐地點竟在桃機二航廈，外送員必須先在機場捷運大園站找停車位，再搭乘機場捷運到第二航廈站，步行到B2取餐後，再返回第二航廈站搭乘回大園站，直呼「以後外送可能需要自備護照，過海關後在免稅店取餐了」。

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▲▼外送取餐地點在桃機二航廈 美食街業者：已提修改。（圖／翻攝自全國外送產業工會）

▲店家備註，騎車進不來，請搭機捷。（圖／翻攝自全國外送產業工會）

全國外送產業工會也分析，若透過上述的方式取餐，來回交通費用就要花費60元，若以2.4公里訂單來算，跑這一單可能要倒賠，時間方面若不算上走路耗時，光坐捷運也需要花費21分鐘。工會就質疑外送平台，「許可店家時難道都沒經過相關審核、評估嗎，這種店家根本就不應該出現在系統上」。

根據中央社報導，桃園機場地下美食街經營業者義美吉盛公司總經理詹成吉表示，主要原因是外送平台將店家的取貨路線設定到第二航廈店，才會造成烏龍，目前已提出申訴修改，店家在錯誤修復前，不會開啟外送平台服務，避免類似錯誤再發生。

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