謝宜容為何敢打臉長官？她點出2原因：就算何佩珊下台，她都好好的

▲謝宜容。（圖／勞動力發展署北基宜花金馬分署）

記者曾筠淇／綜合報導

勞動部勞動力發展署北分署一名公務員發生憾事，引發外界高度關注。謝宜容雖涉職場霸凌，但事後的反應卻讓許多人不買單，國民黨議員游淑慧對此直言，謝宜容之所以敢依然故我，「她靠的是自己的手段，和公務員依法的身分和權益保障」。

游淑慧在臉書粉專上發文表示，「公務員資格和權益的法律保障，成為有些人擺爛、囂張靠勢的資本。汰劣留優是保障優秀公務員的解方。」她認為，卓榮泰雖給予兩大過的懲處，但卻是「兌現不了的芭樂票」，因為根據勞動部目前停職原因和調查報告，謝宜容沒有符合公務員可以兩大過免職的任何項目，「結果變成：院長的指示程序並不完備」。

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游淑慧表示，本來何佩珊口頭承諾謝宜珊星期五會出面道歉，但現在卻聯繫不上本人，讓外界都想知道這個人的背景到底有多硬？才會如此「大尾」的打臉部長、長官，「但我必須說，在燒到卓榮泰和賴清德後，她的背景再大尾，都罩不住她了」。

至於謝宜容為何仍敢依然故我？游淑慧認為，「她靠的是自己的手段，和公務員依法的身分和權益保障」，首先，外界質疑謝宜容霸凌，「但這部分向來都是殺人不見血，因果關係難以證明」，謝宜容找了大律師應戰，大概也是有把握，覺得除了道義責任，司法、行政責任都難以追究她，「所以她『只為自己的脾氣』道歉了」。

其次，游淑慧指出，公務員有保障，「連院長下令，也不能隨便說免職就免職，甚至記她過也還可以申請復審、申訴及再申訴程序等救濟程序。」因此，即便勞動部長何佩珊下台，「依法有保障的謝宜容都還會好好的」。

最後游淑慧直言，與其期待謝宜容做什麼，調查和公布事情真相、官僚真面目更為重要，「呼籲卓院長，正式組成院級調查小組，一查到底，把真實真相公諸於世，讓全民知道惡劣官僚有多少？惡劣行徑有多惡？」

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