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法警控主管職場霸凌！他反蒐證「比V喊讚」　南投地院說話了

▲南投地院法警室某主管對拍攝自己的下屬以手機反蒐證，並挖苦比讚。（圖／翻攝「爆料公社」）

▲南投地院法警室某主管對拍攝自己的下屬以手機反蒐證，並挖苦比讚。（圖／翻攝「爆料公社」）

記者高堂堯／南投報導

南投地方法院一名法警與主管長期相處不睦，今年9月間又發生私人糾紛，卻持手機拍攝該名主管，並PO上社群指控遭主管咆哮、職場霸凌；南投地院回應澄清，經調查後確認該案與法警業務無關，亦無當事人所述主管對於下屬咆哮情事。

疑為當事法警的網友今天凌晨於「爆料公社」網站匿名PO出題為「南投地院職場霸凌」的影片，指出「南投地院法警室主管對下屬咆哮」，但從影片內容看來，先傳出一名男子高分貝說話的聲音，接著鏡頭帶到一處辦公室內，現場人員隨後靜默，接著拍攝者說「沒禮貌是剛剛好啦」，左前方疑為主管身份的男子眼見被拍，也起身並以手機反蒐證、並朝拍攝者比出勝利手勢和大拇指，挖苦地連聲說「讚」。

▲南投地院傳出法警主管對下屬咆哮霸凌，院方做出澄清。（圖／翻攝「爆料公社」）

▲南投地院傳出法警主管對下屬咆哮霸凌，院方做出澄清。（圖／翻攝「爆料公社」）

不過影片內容無法清楚顯示「咆哮」、「霸凌」等情形，網友見狀也紛紛回應吐槽：「說沒禮貌說讚，也不行喔？這公務員真不行」、「你在拍人家，人家說讚，也是霸凌喔？這樣也能爆料。」影片也於稍早下架。

南投地院指出，據法警室主管於法警工作紀錄簿反映，拍攝者為法警室職員，曾於今年9月中旬出國5日旅遊期間，將其車輛停放在該院院區，返國後發現該車輛無法順利發動，而對其主管質疑，並稱「已經報警處理」等語，該院也於事發隔天調查雙方糾紛之緣由，確認該員乃因自身財物問題而對主管出言質問，同時手持攝影器材而對主管拍攝，該名主管認為其舉止「不禮貌」，因而給予回應動作。

地院強調，該機構十分注意職場霸凌防治工作，早於112年訂定《臺灣南投地方法院職場霸凌防治申訴及處理要點》，並屢次利用各種集會場合，宣導各級主管應將同仁視為工作夥伴，建立友善之職場環境。

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