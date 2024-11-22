嘴角下垂60次↑！全場開1080p觀察謝宜容「1滴淚都沒」更怒了

▲謝宜容道歉。（圖／翻攝YouTube）

記者鄺郁庭／綜合報導

勞動部勞動力發展署北分署日前爆發霸凌事件，北分署長謝宜容今（22）日突然在YouTube上傳影片，哽咽稱過去幾天未露面，是因悲痛自責，向輕生員工家屬道歉，「我沒有保護好你們的孩子」。不過網友都搖頭，「擠眉弄眼半天，一滴眼淚都沒有」、「演技不夠好」。

該影片標題為「謝宜容道歉影片」，共6分50秒，影片上傳1小時就超過4千多觀看。片中可見，謝宜容多次垂下嘴角、全程皺眉，露出悲痛想哭的表情超過60次，還難過到摀嘴，但其實根本沒哭。且因影片可用1080p60HD高畫質觀看，更清楚看出謝宜容並未落淚。

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許多人看完後紛紛留言開罵，「不要連道歉都要俯視大家…」、「眼淚用力擠了整場還是擠不太出來」、「請親自跟家屬及受害員工道歉吧！連一滴鱷魚的眼淚都擠不出來…」、「一滴眼淚都沒擠出來耶！」

逐字稿：

我是北分署的分署長謝宜容。今天要為了北分署輕生同仁，以及社會矚目的案件，跟社會大眾致上十二萬分的抱歉，非常對不起大家。

這幾天為什麼沒有出現，是因為非常非常的悲痛，也非常的自責，也深切的檢討。因為個人的言行、領導方式、管理方式、溝通方式，及跟別人互動的模式，所造成這樣悲痛的事情，及讓同仁在工作上有心理的負擔不安、恐懼跟擔心，我非常非常的自責。我必須要跟大家慎重的道歉。

首先，我必須向逝世離開的同仁表達對不起。我沒有及時發現及給予協助，我非常對不起我的逝世離開的同仁。

第二個，我要慎重的跟家屬抱歉。對不起，我沒有保護好你們的孩子。一個活生生的孩子在本署工作，最後你們看到的是冰冷的遺體。對不起，我沒有保護好你們的孩子。

第三個，我要慎重的跟北分署曾經因為我的溝通模式、互動的模式、情緒的管理所造成的不安、擔心、害怕，我要慎重的道歉。

另外，我要跟北分署還在工作的同仁表達對不起，讓你們必須因我的事情要在這樣子的氛圍之下執行這麼重的工作，我非常非常的抱歉。

最後，我要跟社會大眾慎重的道歉，造成大家的困擾跟影響，我非常非常的對不起。

最後，我懇請大家給予現在還繼續堅守在北分署工作的同仁最大的支持跟空間。請大家一起幫助北分署的同仁，我們需要更多時間去平復這個悲痛。

最後，我不會再擔任北分署分署長的職務，我會深切地檢討、配合調查承擔責任。我再一次的跟所有的人道歉，對不起大家。