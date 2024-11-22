北市社會局爆霸凌　受害者求助上級竟攤手回「不想管、別跟我講法律」

▲民進黨台北市議員林亮君召開「上班如地獄！台北市社會局也有霸凌！」記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

勞動部霸凌案引發連鎖效應，台北市社會局也爆出有長達3年的長官霸凌下屬案件。市議員林亮君今（22日）陪同吹哨者召開記者會，吹哨者控訴，主管的情緒起伏大、會言語霸凌，且向更上一級主管求助時，得到的回應竟是雙手一攤不想管，還說「不要跟我講法律，我聽不懂」。對此，社會局副局長林淑娥表示，11月15日才首度接獲此案，今就會訪談申訴人，當事人與主管工作業務接觸方面，也將依訪談、依討論有所調配。

林亮君說，希望在公務機關的職場能徹底被改善，這些通報跟申訴的管道都能盡可能流暢，否則基層的聲音都發不出去，所有人都只能躲在長官的威嚇下，會非常辛苦。今天當事人提到的狀況，是希望提出後能被市府單位重視、處理，讓整體台北市的公務環境能被改善，並不是要針對單一個案。

出面陳情的女性公務員表示，3年前剛到職後就很害怕科內的狀況，有許多同仁反映主管情緒起伏比較大，私下也會討論要怎麼溝通。但這是結構性問題，因為科內嚴重分工不均，導致主管有些不適當的言行，也有公務員考上不到3個月就離職。

另名陳情的男性公務員則說，實際上遇到的狀況就是聲音出不去，上班時常被長官威脅恐嚇，「動不動就說要送考紀會、動不動摔公文，動不動說你去抗議啊、你要跟誰抗議？你要怎麼抗議？台北市政府一直都是這樣，這是府方政策你不知道嗎？」

他說，跨年時被長官強迫，為了設置專區超時加班16小時，也不顧基層回報會有安全疑慮，還被反指，如果不聽長官的話會有不利的影響、會被秋後算賬，讓他覺得很恐懼，嚴重影響到生而為人最基本的自信。

他還說，第一時間陳情勞動局，結果被退回給社會局，社會局一層的長官都不知道，只有科內長官二層決，就把申訴的聲音全部壓住，局長、市長都不知道狀況。接著想要透過IRS系統救濟，結果系統竟然不能點府級選項，接著又被局內擋掉，只好寫一封求救信。

▲社會局員工指市府IRS系統救濟，但沒有府級選項，還是回到局本部，那就被擋掉了。（圖／北市議員林亮君辦公室提供）

接著該男還講到哽咽，情緒激動表示，長官情緒起伏很大，平常都會恐嚇基層，但他覺得他們必須要站出來，因為還有很多同仁、公部門的人都很害怕霸凌，「霸凌就是一種暴力，是要被制止的事情」。他說，要求職場環境友善不是特權，要求的只是生而為人的基本尊重，要長官停止威脅跟恐嚇。

該男強調，希望能讓所有潛在的霸凌受害者知道，你們不是孤單的、是重要的，不是一個棋子、不是長官的工具，是人，只要是人就不是孤單的，希望可以在社會上可以正常找到活下去的希望。

針對遭受霸凌的實際狀況，該男回憶，跟再上一層長官反映時，該長官竟雙手一攤說「我不敢」，接著反映這事可能會違法，該長官竟說「不要跟我講法律、我們聽不懂法律、我不知道怎麼做、我無能為力」，還稱該霸凌的行為主管也很兇、他管不住等等。

他表示，上層長官每天只忙著要新的政績，一直佈建新的身障機構，但社會局又沒有配套工程小組，就逼非專業的社會局同仁自己想辦法做工程案，要一直跑工地現場，「反映後就是說沒辦法、這是府級想要的，我們只能配合」。

對此，社會局副局長林淑娥出席記者會時表示，11月15日社會局才首度收到此項申訴，立即啟動關懷小組，並於本周循申訴內容向科室初步了解。她說，目前排定今日訪談，預計下周一會針對職務內容做相應調配；對於相關人士的責任釐清，預計一個月內可以完成調查報告。

▲民進黨台北市議員林亮君（左）、北市社會局副局長林淑娥（右）。（圖／記者陳家祥攝）