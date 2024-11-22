謝宜容繼續戰！她喊「不可能是一個人的問題」：不清查必動搖國本

▲謝宜容。（圖／翻攝自勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署官網）

記者曾筠淇／綜合報導

勞動部霸凌案引發外界關注，財經網美胡采蘋在臉書上有感而發，提到她過去也用過一個兩面人主管，當員工一個接著一個離職，她就察覺到不對勁，然而，「當你看到問題的時候，這個問題一定已經很大了」，像這次事件，「不可能是她一個人的問題，她是受到包庇，各種管道都把問題壓下來」，最終才會發生憾事。

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」上發文表示，她過去曾用過一個兩面人主管，對方在她面前，看似愛護下屬，然而私下暴虐、待人苛刻，甚至半夜還會打電話恐嚇部屬，「第一個人離職的時候我沒有多想，第二個人離職時我覺得不太對勁，到第三個人離職，我就知道她一定有問題」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，胡采蘋直言，上位者都知道，「當你看到問題的時候，這個問題一定已經很大了，我們看到的都是冰山一角，而且都已經晚了」，若沒有在第一時間處理，事情就會越發不可收拾，犧牲更多同事，甚至發生不幸，「這就是我們自己的過錯」。

針對謝宜容的事件，胡采蘋直言，「一拖再拖，不能容忍，總統都出來道歉了」，結果謝宜容還繼續跟大家戰，實在難以想像這個人在無人關注時有多囂張？到底是誰在包庇此人？「如果不能清查到底，必將動搖國本」。

接著胡采蘋也說，部屬從受虐到發生憾事，代表著這一路上已經有很多人也受虐，而死者一定也是窮盡一切求助管道，在絕望之下才這樣選擇，「謝宜容的問題不可能是她一個人的問題，她是受到包庇，各種管道都把問題壓下來，最終受虐者只能以死抗議。」

最後胡采蘋也特別點名新北市議員李宇翔，「從頭到尾不懈揭發，才獲得社會大眾的重視。」她也說，「他要面對多大的心理壓力才能持續做這件事情，同事的壓力、選民的壓力，但是他仍然決定做對的事情，這才是應該要被鼓勵的人」。

李宇翔也在留言處回應，「謝謝Emmy肯定，我只是做我身為民代該做的事情，不忘初衷、堅定忠實為人民發聲」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995