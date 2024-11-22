快訊／賴清德7天不在台灣！上任首出訪　30日出發南太平洋3友邦

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統府22日舉行記者會，發言人郭雅慧公布總統賴清德預計本月30日，率團訪問友邦馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國、以及帛琉共和國等南太3友邦，展開「繁榮南島 智慧永續」之旅，預計12月6日返抵國門。這是賴清德上任後首度出訪行程。

郭雅慧表示，今年適逢我國與太平洋邦交國吐瓦魯國建交45週年、與馬紹爾群島共和國建交26週年，以及與帛琉共和國建交25週年。

郭雅慧指出，今年5月，我國太平洋3友邦元首，包括馬紹爾群島總統海妮、吐瓦魯總理戴斐立、帛琉總統惠恕仁都率團來台參加賴清德總統就職典禮。上個月，吐瓦魯戴斐立總理又再次來訪，擔任我國國慶大典主賓，除了展現對台灣強勁支持，也當面再一次盛情邀請賴清德回訪。

因此，郭雅慧表示，為了積極正面回應太平洋3友邦的熱情邀約，展現我對太平洋友邦的重視，持續深化我國與友邦緊密友好夥伴關係，賴清德將率團回訪友邦。

▲▼賴清德出訪南太平洋友邦行程。（圖／總統府提供）



郭雅慧表示，這次出訪以「繁榮南島 智慧永續」為名，賴清德期許核心目標達到三個永續：第一，是智慧永續，與友邦分享經驗，共同建立經濟韌性；第二，是民主永續，藉由此行與有共同價值理念的民主夥伴深化合作；第三，邦誼永續，期盼兩國未來攜手前行，在雙方互助互惠的基礎上，各項合作領域皆能永續發展，創造雙方人民福祉。

至於本次出訪的成員，郭雅慧指出，包括總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍、總統府副秘書長張惇涵，僑委會委員長徐佳青，海委會主委管碧玲，原民會主委曾智勇，衛服部次長林靜儀等部會首長。

在會晤方面，賴清德此行出訪，將分別會晤，馬紹爾群島總統海妮、吐瓦魯總理戴斐立，以及帛琉總統惠恕仁，就雙邊重要合作計畫、太平洋地區及國際議題充分交換意見，也將在馬紹爾群島與帛琉國會發表演說，參觀雙邊重點合作計畫，藉此彰顯台灣走向世界的承諾，與友邦攜手共榮發展的理念。此外，賴清德也將款宴僑胞，以及我駐三友邦大使館、技術團、醫療團人員與眷屬，表達政府的重視與慰勉。