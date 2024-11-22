　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／賴清德7天不在台灣！上任首出訪　30日出發南太平洋3友邦

▲▼總統賴清德出席「內政部空中勤務總隊成立20週年慶祝活動」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統府22日舉行記者會，發言人郭雅慧公布總統賴清德預計本月30日，率團訪問友邦馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國、以及帛琉共和國等南太3友邦，展開「繁榮南島 智慧永續」之旅，預計12月6日返抵國門。這是賴清德上任後首度出訪行程。

郭雅慧表示，今年適逢我國與太平洋邦交國吐瓦魯國建交45週年、與馬紹爾群島共和國建交26週年，以及與帛琉共和國建交25週年。

郭雅慧指出，今年5月，我國太平洋3友邦元首，包括馬紹爾群島總統海妮、吐瓦魯總理戴斐立、帛琉總統惠恕仁都率團來台參加賴清德總統就職典禮。上個月，吐瓦魯戴斐立總理又再次來訪，擔任我國國慶大典主賓，除了展現對台灣強勁支持，也當面再一次盛情邀請賴清德回訪。

因此，郭雅慧表示，為了積極正面回應太平洋3友邦的熱情邀約，展現我對太平洋友邦的重視，持續深化我國與友邦緊密友好夥伴關係，賴清德將率團回訪友邦。

▲▼賴清德出訪南太平洋友邦行程。（圖／總統府提供）

▲▼賴清德出訪南太平洋友邦行程。（圖／總統府提供）

▲▼賴清德出訪南太平洋友邦行程。（圖／總統府提供）

郭雅慧表示，這次出訪以「繁榮南島 智慧永續」為名，賴清德期許核心目標達到三個永續：第一，是智慧永續，與友邦分享經驗，共同建立經濟韌性；第二，是民主永續，藉由此行與有共同價值理念的民主夥伴深化合作；第三，邦誼永續，期盼兩國未來攜手前行，在雙方互助互惠的基礎上，各項合作領域皆能永續發展，創造雙方人民福祉。

至於本次出訪的成員，郭雅慧指出，包括總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍、總統府副秘書長張惇涵，僑委會委員長徐佳青，海委會主委管碧玲，原民會主委曾智勇，衛服部次長林靜儀等部會首長。

在會晤方面，賴清德此行出訪，將分別會晤，馬紹爾群島總統海妮、吐瓦魯總理戴斐立，以及帛琉總統惠恕仁，就雙邊重要合作計畫、太平洋地區及國際議題充分交換意見，也將在馬紹爾群島與帛琉國會發表演說，參觀雙邊重點合作計畫，藉此彰顯台灣走向世界的承諾，與友邦攜手共榮發展的理念。此外，賴清德也將款宴僑胞，以及我駐三友邦大使館、技術團、醫療團人員與眷屬，表達政府的重視與慰勉。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
LIVE／台美大戰！最新戰況解析　聊天室集氣TEAM TAI
快訊／滿壘中計！江坤宇自責說「雞排」　3局0比0
陳傑憲太火燙！　連6戰安打成台灣第一人
快訊／陳傑憲挨球吻！　引爆全場噓聲
快訊／陳柏清再飆K凍結跑者！　2局0比0
「12強台灣應援太吵了」！敵對球員女友：現在還不習慣
快訊／陳柏清飆K解危！打者飆罵發Q　台灣首局0比0
吉力吉撈再登日媒！　電視台賽前再確認正確發音

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

三重工地吊塔驚傳掉落！　新北市府：要求包商即刻停工

直擊／12強台美大戰膠著中　立委院會表決不忘擺平板同步收看

北市社會局爆霸凌　受害者求助上級竟攤手回「不想管、別跟我講法律」

快訊／國民黨提案「郭智輝調查委員會」！　院會表決通過

藍營提「罷免票須多於當選票」　黃暐瀚反對：被罷就急著提高門檻

轟大法官「實質廢死」製造問題　藍委：12／3上凱道為被害者發聲

揭外聘社團老師機制有漏洞　議員：拿良民證取代切結書並公開資訊

賴清德訪吐瓦魯因該國跑道僅1.5公里　安全考量擬轉乘商用噴射機

《民防法》修法二次表決大戰　葉元之搶綠營鳥籠、一人舌戰群儒

勞長何佩珊請辭獲准　李彥秀：距離「遲來的正義」還很遙遠

球迷應援台灣尚勇超大聲　感動！把東京巨蛋變主場

【台灣尚勇響徹國際】把東京巨蛋喊成主場的 #台灣人

疾管署「土皇帝」霸凌錄音曝　狂吼：為什麼改我的指令

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

連恩告別式「一世代全到了」　時隔9年重逢…哈利哭紅鼻子

10歲女兒以為只能買Lisa周邊　見媽拿2門票嗨喊：妳怎麼會有

啦啦隊女神峮峮也來了！　女孩們自費衝東蛋應援台灣

又被吉力吉撈卡關！日播報員愣2秒　台人笑了XD

謝宜容沒經驗卻空降分署長？　勞發署長沉默近10秒：會反省

在東京巨蛋內一起用聲音告訴世界 #台灣最強

三重工地吊塔驚傳掉落！　新北市府：要求包商即刻停工

直擊／12強台美大戰膠著中　立委院會表決不忘擺平板同步收看

北市社會局爆霸凌　受害者求助上級竟攤手回「不想管、別跟我講法律」

快訊／國民黨提案「郭智輝調查委員會」！　院會表決通過

藍營提「罷免票須多於當選票」　黃暐瀚反對：被罷就急著提高門檻

轟大法官「實質廢死」製造問題　藍委：12／3上凱道為被害者發聲

揭外聘社團老師機制有漏洞　議員：拿良民證取代切結書並公開資訊

賴清德訪吐瓦魯因該國跑道僅1.5公里　安全考量擬轉乘商用噴射機

《民防法》修法二次表決大戰　葉元之搶綠營鳥籠、一人舌戰群儒

勞長何佩珊請辭獲准　李彥秀：距離「遲來的正義」還很遙遠

三重工地吊塔驚傳掉落！　新北市府：要求包商即刻停工

2024MAMA／攝影師撞到TWS！　平均18歲女團「全麥唱跳」超級穩

守護神成功救援無數受害者　嘉市吳禎原獲頒婦幼工作貢獻獎

一賣就是70個年頭！鹽埕切仔麵老店　豬大骨熬煮湯米粉超鮮甜

祖雄攜愛女攝影棚首度亮相　要讓女兒從小就會三種語言

快訊／公務員輕生案！　新北檢「急赴勞動部調資料」查霸凌

俄「極音速中程飛彈」首次投入戰爭　澤倫斯基：嚴重升級

富藍戈12強好投尋新東家？瞄準日職：已找養樂多好友打聽

正崴BBU產品送樣認證　漲停委買1.7萬張

高雄男橋頭走到屏東「又累又餓」　警提供泡麵、車資助返家

政治熱門新聞

謝宜容送3萬愛馬仕絲巾？黃益中還原真相

王浩宇：謝宜容會安穩幹到退休領終身俸

謝宜容失聯「不讀不回」　恐不會現身道歉

郭正亮曝謝宜容一路高升背景超硬

即／賴清德再為霸凌案道歉！重申「嚴查嚴辦」

謝宜容2月曾遭約談　李宇翔證實「陳情案轉給王安邦」

快訊／何佩珊昨遞辭呈卓榮泰准辭　次長陳明仁代理部長職

新北勞檢稽查北分署結果出爐！　疑有加班費給付不足情事恐罰100萬元

秀監視器畫面！勞動部輕生員工「打假卡」　每天超時工作超過12小時

幕後／蔡英文訪加拿大　北京砸每人5000元僑民、幫派當抗議走路工

快訊／賴清德7天不在台灣！上任首出訪　30日出發南太平洋3友邦

高市議員開砲許銘春：把大眾當白癡嗎

卓內閣半年內折損2部長！　繼李孟諺後「何佩珊請辭獲准」

綠黨團12字重話要謝宜容出面「嚴肅道歉」　支持國會3方式調查此案

更多熱門

相關新聞

卓內閣半年內折損2部長！　繼李孟諺後「何佩珊請辭獲准」

卓內閣半年內折損2部長！　繼李孟諺後「何佩珊請辭獲准」

勞動部勞發署公務員輕生案延燒，勞動部長何佩珊20日於立院備詢時數度落淚，被問及「負起政治責任是指下台與否」，何佩珊僅回答「是」，她也立即提出辭呈。而行政院長卓榮泰21日下午予以准辭。何佩珊上任僅半年時間，成為繼交通部長李孟諺後，因爭議事件下台的第二位內閣官員。

「公務員之死照亮綠營8年執政不堪」　黃揚明：蔡朝遺毒、賴朝排毒

「公務員之死照亮綠營8年執政不堪」　黃揚明：蔡朝遺毒、賴朝排毒

川普震撼下　習近平「秘魯亞太經合會」的盤算

川普震撼下　習近平「秘魯亞太經合會」的盤算

相隔19年再戰APEC感想　林信義：身為台灣人的驕傲覺得年輕許多

相隔19年再戰APEC感想　林信義：身為台灣人的驕傲覺得年輕許多

賴清德要陳啓昱出面　台南藍軍開砲

賴清德要陳啓昱出面　台南藍軍開砲

關鍵字：

總統出訪友邦太平洋賴清德

讀者迴響

熱門新聞

主祕腳碰耳朵指揮開車　司機怒嗆4字

櫃姐遭撿屍　室友誤會錯失救援良機

峮峮美到登「東京巨蛋」大螢幕！　自掏腰包應援中華隊

勞動部「輕生員工」遺書有2份　1份不到百字

勞動部輕生公務員「家屬聲明曝光」！

醫警告「癌前10大警訊」：你通常不在乎

台美大戰先發打線微調！吉力吉撈四棒

謝宜容送3萬愛馬仕絲巾？黃益中還原真相

台灣隊長陳傑憲挨球吻！引爆全場噓聲

王浩宇：謝宜容會安穩幹到退休領終身俸

酒店愛滋妹上新聞！北市男性篩檢大增

「來不及放進去」男友就彎了！妹子狂弄半年崩潰

《全明星》男星宣佈退圈　3小時後又喊「假的」挨轟

即／台南工地機具傾倒壓工人　頭皮外翻送醫不治

勞動部霸凌案死者母淚崩：別再官官相護

更多

最夯影音

更多

球迷應援台灣尚勇超大聲　感動！把東京巨蛋變主場

【台灣尚勇響徹國際】把東京巨蛋喊成主場的 #台灣人

疾管署「土皇帝」霸凌錄音曝　狂吼：為什麼改我的指令

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

連恩告別式「一世代全到了」　時隔9年重逢…哈利哭紅鼻子

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面