「公務員之死照亮綠營8年執政不堪」　黃揚明：蔡朝遺毒、賴朝排毒

▲總統賴清德與前總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

勞動部勞發署北分署39歲吳姓公務員疑似不堪長期職場霸凌，選擇輕生，各界矛頭指向分署長謝宜容，儘管行政院長卓榮泰、總統賴清德相繼道歉，仍難平熄輿論怒火。對此，媒體人黃揚明今（21日）表示，蔡朝遺毒，賴朝排毒？賴清德上任半年，遺毒逐一浮現，綠能貪腐、鄭文燦收賄，為什麼蔡政府時代，這些事件即使有查也無真相，即使在野黨抨擊也無人在意？一位公務員之死，照亮的是官場黑暗，以及民進黨八年完全執政下的不堪。

黃揚明表示，勞動部勞發署分署長謝宜容職場霸凌案，引爆眾怒，罕見地讓行政院長卓榮泰親自出面鞠躬道歉，總統賴清德也發文致歉。

黃揚明表示，可是，說到底，謝宜容冰凍三尺並非一日之寒。勞動部長何佩珊的眼淚，或許不只是為了悲劇、處理不當而掉，也為自己上任後無法處理前朝遺毒而掉。

黃揚明質疑，賴清德上任半年，許多蔡政府8年中的遺毒逐一浮現。那個號稱「完全執政，完全負責」的時代，原來統治者的真相，是綠能貪腐（陳啓昱等一干人涉貪）、五星市長收賄（鄭文燦起訴），為什麼蔡政府時代，這些事件即使有查也無真相，即使在野黨抨擊也無人在意？

黃揚明提到，謝宜容去年3月至北分署任官，這段期間多人離退，顯示其領導風格確實有問題。但早有基層向民代、勞動部高層陳情，卻始終沒有處理。

黃揚明說，這兩天，卻有多位民進黨民代突然覺醒，聲稱自己當時曾經接獲陳情，也曾向勞動部反應。某種程度上，這個結構性的崩壞，這些「不盡責、只護航」的民代也是一種共犯。

黃揚明批評，尤其悲劇發生半個多月，昨天下午突然民進黨的民代、前民代紛紛發文抨擊、檢討謝宜容、勞動部，更是令人作嘔。

最後，黃揚明強調，凡事要等高層開綠燈，才能開打，何其悲哀！一位公務員之死，照亮的是官場的黑暗，以及民進黨八年完全執政下的不堪。

▼行政院長卓榮泰為「勞動部霸凌事件」鞠躬致歉。（圖／記者呂佳賢攝）