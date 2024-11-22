卓內閣半年內折損2部長！　繼李孟諺後「何佩珊請辭獲准」

▲前勞動部長何佩珊。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

勞動部勞發署公務員輕生案延燒，勞動部長何佩珊20日於立院備詢時數度落淚，被問及「負起政治責任是指下台與否」，何佩珊僅回答「是」，她也立即提出辭呈。而行政院長卓榮泰21日下午予以准辭。何佩珊上任僅半年時間，成為繼交通部長李孟諺後，因爭議事件下台的第二位內閣官員。

回顧今年8月，交通部長李孟諺爆出婚外情，震驚政壇，當時他火速請辭，並表示個人過去行為造成太太與家人的莫大困擾。後續行政院准辭，李孟諺成為卓內閣第一位下台的部長，更是最短命交通部長，上任僅92天。

如今，「勞動部勞發署職場霸凌事件」持續延燒，勞動部長何佩珊20日承諾「願意負起政治責任」。而行政院長卓榮泰更親上火線發表談話、鞠躬致歉，他強調「涉案的分署長謝宜容記兩大過送懲戒，最重免職永不錄用，全案移送檢調。至於勞動部長何佩珊，待完成責任追究後，再討論去留」。總統賴清德也發文致歉「盼主管們痛定思痛、深切檢討，杜絕職場上各形式的霸凌」。

行政院發言人李慧芝今（22日）表示，目前勞動部考績會已經依法定程序做出決定，昨天下午勞動部何佩珊部長也當面向卓院長提出辭呈，卓院長准辭，並指定由勞動部陳明仁常務次長暫時代理執行業務，政院接下來會儘速尋覓勞動部長適合人選。

何佩珊上任僅半年時間，成為繼李孟諺後，卓內閣第二位黯然下台的部會首長。

▼前交通部長李孟諺。（圖／記者蔡亞樺攝）