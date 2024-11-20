相隔19年再戰APEC感想　林信義：身為台灣人的驕傲覺得年輕許多

▲APEC代表團返台記者會，領袖代表林信義。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

2024年「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC）落幕，總統賴清德本次委請台杉投資管理顧問公司董事長林信義擔任領袖代表，這也是他相隔19年後，再次擔任APEC領袖代表。林信義20日談及19年後再次參與APEC的感想，他說，20年來，年歲增加20歲，但台灣受到重視，以及身為台灣人民的驕傲，覺得自己年輕了許多。

賴清德當初在考量APEC代表的人選時，是主動向幕僚群提及，他對於林信義在2001年赴卡達參加杜哈WTO部長會議，以代表團團長身分在中國壓力下不卑不亢，成功爭取台灣入會，簽署入會議定書，讓當時還是立委的他印象深刻。

事實上，林信義有三次參與APEC的經驗，包括2005年獲陳水扁總統指派擔任韓國釜山AELM領袖代表，也曾兩度參與部長會議，前往汶萊與上海參加APEC部長會議，代表台灣提出「從數位落差轉換成數位機會」，對APEC運作與議題皆熟悉。

至於再次擔任領袖代表參與APEC，已相隔19年，林信義20日在返國記者會上，被問及過了19年後的感想時表示，相距19年，台灣穩定在成長，環境變化很多，台灣能見度很高，這是全體國民的努力，讓台灣被看見，這種感覺不一樣。

林信義說，台灣提出來的倡議，都是扎扎實實的身體力行，而且很具體的實踐，不是說說而已，所以受到很多經濟體的正視，也非常願意感興趣跟台灣合作。他說，在會談中，部長級會議到領袖會議中，找到彼此需求，從這角度來談就相當有進展。

林信義表示，已經不一樣了，所以雖然20年來，年歲增加20歲，但對台灣受到重視，以及身為台灣人民的驕傲，讓他覺得年輕了許多。