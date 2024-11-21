要卓榮泰「果斷處理」勞動部霸凌案　朱立倫：別再官官相護

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

勞動部勞動力發展署北分署日前傳出吳姓公務員在辦公室內輕生的悲劇，外界質疑遭免職的北分署長謝宜容涉及長期職場霸凌。國民黨主席朱立倫今（21日）對此表示，這次事件全國譁然，不分朝野都共同譴責，行政院一定要做果斷的處理，希望行政院長卓榮泰盡快做出最後決定。

朱立倫今日下午出席中華民國工商婦女協會舉辦的捐贈活動，被問到勞動部霸凌案，朱說，這次事件全國譁然，不分朝野都共同譴責，勞動部作為主管機關，又發生在勞動部本身，且非常的顢頇，還官官相護，事後的處理讓全國都不能接受，這才是關鍵。

至於如何看待總統賴清德至今尚未出訪，朱立倫則說，賴清德長期以來台獨的立場，引起國際一些疑慮，這段時間尤其是就職時的演說，相信民進黨也應該很清楚，國際朋友的反應是如何。朱立倫認為，現階段可能為了區域的安定，還沒安排相關的出訪，同時也呼籲賴總統，應該遵守中華民國憲法，以區域安全、兩岸和平為主要的考量，這才是全民之福。

另，談到今天開打的世界12強棒球賽複賽，台灣不敵委內瑞拉，朱立倫笑稱，好可惜、讓人有點難過，大概是鮪魚蛋餅大家吃得不夠多，22日要吃大麥克加上可樂，擊敗強敵美國隊，23日更是重點，一定要打敗日本隊。