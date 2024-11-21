新北勞檢稽查北分署結果出爐！　疑有加班費給付不足情事恐罰100萬元

▲勞動部勞發署北分署署長謝宜容。（圖／勞動力發展署北基宜花金馬分署）



記者崔至雲／新北報導

勞動部勞發署北分署吳姓公務員遭霸凌後身亡，新北市勞檢處已接獲檢舉。勞檢處稍早公布今早稽查初步調查結果顯示，北分署未辦理職場危害評估、危害預防訓練，後續未改善，最高可處15萬元罰鍰；另，針對該分署委外資訊廠商，初步發現則有加班費給付不足情事，未來違法事實再經確認，最高可處100萬元罰鍰。

勞動部勞發署北分署吳姓公務員遭霸凌後身亡，新北市勞檢處18日已接獲檢舉。勞檢處今天上午前往北分署，針對預防措施、出勤紀錄兩項勞檢，進行稽查。

勞動部指出，一、北分署雖有訂定「執行職務遭受不法侵害預防計畫」，惟未辦理職場危害評估、危害預防訓練，也未見完整的執行紀錄。另外，針對受理的部分申訴案件，亦未依自訂的程序規定啟動調查，勞檢處將依職安法通知限期改善，屆期如未改善，最高可處15萬元罰鍰。

二、針對勞基法工時及加班費部分，未發現北分署有違反勞基法規定。至於該分署委外資訊廠商，初步發現則有加班費給付不足情事，未來違法事實再經確認，最高可處100萬元罰鍰。

不過據了解，新北勞工局是因為於18日接獲檢舉，排定今早前往北分署瞭解兩部分的實施情形，第一是有關「執行職務遭受不法侵害的預防措施」，是否有依規定建構行為規範、辦理危害預防訓練等措施，如有違反，將依《職安法》要求限期改善。第二部分是檢視出勤記錄，瞭解適用勞基法同仁的工時及加班情形，是否依照相關規定辦理。

由於死者為公務人員，因此並不適用「職安法」及「勞基法」，應由北分署依「公務人員安全衛生防護辦法」以及「公務人員服務法及服勤辦法」處理，不在今日的稽查的範圍中。

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