台南市教育局辦「登月計畫」　「月經教學微型教案徵選」、教案分享研習

▲台南市教育局辦理「登月計畫」，並透過「月經教學微型教案徵選」彙集教學資源，21日於南區新興國中辦理月經教育創新推展方案教師研習，分享優秀作品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

關注女性權益，推動性別平權，落實聯合國「消除對婦女一切形式歧視公約」(簡稱CEDAW)，台南市教育局辦理「登月計畫」，並透過「月經教學微型教案徵選」彙集教學資源，21日於南區新興國中辦理月經教育創新推展方案教師研習，分享優秀作品，期能提升親師生對於性別平權及月經教育議題的相關知能。



黃偉哲市長表示，台南市致力於打造成為性別友善的宜居城市，於2021年起率先全國規劃並推行「登月計畫」，運用公私協力資源，建構性別友善設施及學習環境，積極維護性別平權及保障弱勢權益，結合學校課程教學及網絡資源等宣導，藉由教育共同推動及提升性別平權意識，營造同理友善及尊重多元文化的校園。

教育局鄭新輝局長表示，為營造同理關懷、性別友善校園，自2021年起推動「登月計畫」及「高級中等以下學校友善提供多元生理用品及推動月經平權計畫」，提供不利處境(包含低收入戶、中低收入戶或導師認定學生-含家庭突發因素等)女性學生生理用品，至今已幫助8700多位女性學生；另外，在校園內也有多元生理用品定點設置，提供有生理需求的學生取用。

教育局表示，本次特別辦理「月經教學微型教案徵選」，透過教學現場第一線教師的創意發想，建置更多元化的月經教育教學資源。共有94件教案參加評選，經南市性別平等教育議題輔導團聘請委員進行評審，評定特優3件、優等10件、甲等11件、佳作7件，教案中有許多特色亮點，例如搭配雙語教學的教案、從男孩角色出發的月經教案、搭配優質繪本的規劃；更有探討內容關注消除對婦女一切形式歧視公約(CEDAW)及響應聯合國永續發展目標(SDGs)的作品，以及帶領學生走出校園，透過實地踏查結合在地廟宇文化的優秀作品等，非常豐富多元，這些優良教案也將連結於台南市性別平等教育議題輔導團網頁提供教師參考使用。