台南首創家庭類勞雇一家親　公私協力助移工與家庭共享溫馨

▲台南市勞工局將23日首創辦理「家庭類勞雇一家親活動」，為長期肩負照護責任的移工、被照顧者及其家人創造放鬆心情、互相陪伴的美好時光。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



為落實台南市黃偉哲市長「希望家園」的願景，台南市勞工局將23日首創辦理「家庭類勞雇一家親活動」，此次活動目的在為長期肩負照護責任的移工、被照顧者及其家人創造放鬆心情、互相陪伴的美好時光。

台南市勞工局長王鑫基表示，去年舉辦的「南市勞雇安心計畫」論壇中，勞工局了解到移工們面臨語言、文化差異，照顧家屬負擔沉重的挑戰，以及被照顧者因身體不便而難以外出的困境，體認到需要協助他們減輕壓力、鼓勵出遊的重要性。這次活動旨在讓被照顧者走出家門，放鬆身心，同時增進看護與家庭間的情感連結。

協辦的社團法人台灣萬人社福協會秘書長鍾智慧指出，協會自推行「勞雇安心計畫」以來，已服務近400個家庭，針對每個家庭的挑戰制定個別化的照顧計畫，並結合長照系統資源，協助家庭減輕照顧負擔。多年服務中，協會了解到，由於被照顧者的健康限制，許多家庭與移工面臨出行不便、壓力沉重的困難。此次活動希望在舒適的環境中提供互動交流的機會，提升移工與家庭的生活品質。

此次活動結合國立台灣歷史博物館、奇美食品幸福工廠共同舉辦，台灣歷史博物館提供專業導覽人員，讓家屬、被看護人、移工都能了解台灣在地的珍貴歷史文化。奇美食品幸福工廠進行營養衛教宣導，教導如何替長輩備餐，並提供適合長輩的軟質食物。

國立台灣歷史博物館以「世界中的台灣」為視野，透過保存文物、推動歷史對話與國際合作，致力於闡明多元文化價值，推動地方文化保存，落實文化平權近用，加強國際文化交流，成為世界了解台灣及台灣重新認識自我的窗口。台史博打造無障礙安全的參觀環境，備有樂齡及失智友善專案服務可供預約安排。

奇美食品盧建良營運長表示，奇美食品自1971年成立以來，在宋光夫董事長帶領下，以創新麵食產品（如大燒包、冷凍熟水餃）打入全球市場。多年來，奇美食品關注長者飲食需求，結合食品研發與營養專業，推出超過30項軟質餐•介護食，包含台式傳統口味及100%台灣水果製成的水果泥，外觀如布丁、入口即化，既滿足營養需求，也兼顧長者的用餐體驗。

王鑫基局長，對此次活動的協辦夥伴表達感謝，特別感謝熱心參與的無障礙計程車司機，他們主動組隊支持本次計畫，展現出高度的社會責任感。透過公私協力，本活動旨在為移工與家庭創造共享溫馨時光的機會，實踐社會關懷精神。王鑫基局長期盼，此次活動能讓移工與家庭成員在繁忙的生活中放鬆身心，增進彼此的情感連結，為希望家園的願景注入更多暖意與支持。